قرار جمهوري بتشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية

Advertisements

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، القرار رقم 602 لسنة 2018 ، الخاص بتشكيل لجنة مركزية تحت اسم «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية» ، يرأسها مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

تضم اللجنة في عضويتها ، ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة ، والمخابرات الحربية ، والمخابرات العامة ، والرقابة الإدارية ، والأمن الوطني.

Advertisements

بحسب قرار رئيس الجمهورية ، يحق للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها ، من تراه من الوزراء أو ممثليهم ، وممثلي الجهات المعنية ، وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة.

تتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ، وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها ، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها ، كما تعد تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها ، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.