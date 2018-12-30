السيسي لـ«الحكومة»: اعملوا على خفض الدين العام والحد من التضخم

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ، وكذلك تقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري ، بهدف ضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة ، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية ، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

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بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا ، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، التي تهدف للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي ، إضافة إلى التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية كافة ، بهدف العمل على خفض الدين العام والحد من معدلات التضخم.

أوضح السفير بسام راضي ، أن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي ، وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر. التي وصلت إلى نحو 163,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية ، وأيضا الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية ، من 8,3 مليار دولار إلى 88,5 مليار دولار ، في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف ، وذلك رغم التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.

من جانبه ، عرض طارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018 / 2019 – من يوليو حتى سبتمبر ، والذي تضمن تحقيق فائضا بلغ نحو 1,5 مليار دولار ، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية ، لتصل إلى نحو 11,4 مليار دولار ، وذلك مقارنةً بـ9,8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي ، فضلا عن نحو 1,1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.

لفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع أيضا ، تطورات إنشاء دار طباعة النقد في العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلكرالتوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد ، فضلا عن مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر ، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى القاهرة ، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، ومن المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها ملياري دولار ، خلال شهر يناير 2019.