السيسي لـ«مدبولي»: استمروا في العمل بالمشروعات القومية لبناء اقتصاد راسخ

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لاستعراض مجمل مسيرة عمل الحكومة ، في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن ، والمتبقى منها حتى تاريخ 30/6/2020.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى ، وفقا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها ، وهو الأمر الذي يكون بمثابة نقلة نوعية ونقطة انطلاق ، لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية ، قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في المجالات كافة.

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أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول كذلك ، استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تنفذ في الوقت الحالي ، خاصة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ، والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة الأثاث في دمياط.

تابع السفير بسام راضي ، أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكد خلال الاجتماع أن الدولة نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية ، التي استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في أنحاء الجمهورية كافة ، ما أدى بدوره إلى تحسن الوضع الاقتصادي ، وتطور المؤشرات الاقتصادية إيجابيا ، مثل انخفاض نسب البطالة والتضخم ، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أكد المهندس مصطفى مدبولي ، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية على أحدث طراز ، ووفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتكنولوجية ، ما يساهم بدوره في زيادة المساحة العمرانية ، وإنشاء مجتمع عمراني جديد بكل عناصره الحديثة ، لافتا إلى أن العمل جار في موقع مدينة العلمين الجديدة على مدار الساعة ، حتى الانتهاء من منشآت المدينة في الوقت المحدد ، حيث يتم الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية البناء ، بحيث تصبح نموذجا للمدن العصرية المتطورة والمتكاملة الأركان ، لتمثل قيمة حضارية مضافة لرقعة المساحة المعمورة في الساحل الشمالي للجمهورية.

أوضح السفير بسام راضي ، أن المهندس مصطفى مدبولي ، استعرض خلال الاجتماع أيضا ، الموقف التنفيذي للمدينة الصناعية للأثاث في دمياط ، والتي تعد من أبرز المشروعات التي تمثل أهمية كبيرة في مجال تلك الصناعة ، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج ، وكذا ايجاد فرص تصديرية لها ، بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا ، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.