وزير الدفاع يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد: نعتز بإنجازاتكم للوطن

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أرسل الفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ، هنأه فيها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2019.

قال وزير الدفاع في برقيته للرئيس عبد الفتاح السيسي: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني ، بحلول العام الميلادي الجديد ، داعيًا الله أن يشملكم بموفور الصحة ، ومتمنيًا لكم التوفيق في مسؤولياتكم الكبار ، وأن تقودوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل».

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زاد الفريق أول محمد زكي في برقيته: «أود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة ، بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير ، وعودة الأمن والاستقرار لربوعه ،دمنذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيسًا للجمهورية».

تابع وزير الدفاع في نص البرقية: «رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد ، يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن ،حماةً له ولشعبه ، ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم ، بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضًا وشعبًا ، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار ، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير».

وأرسل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، برقية تهنئة مماثلة اليوم الأحد ، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتهنئته بالمناسبة ذاتها.