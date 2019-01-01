تفاصيل خطة المرور لتأمين رحلات المواطنين أثناء احتفالات أعياد الميلاد

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صرحت “الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور القاهرة، والجيزة” عن قيامهم بوضع خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، من أجل تسهيل عمليات وصول المواطنين إلى أماكن المنتزهات، والكنائس، والمعاهد التابعة للأقباط، ودور العبادة، وكذلك أماكن التجمعات المتوقعة، مثل المولات، والكافيهات، ومجمعات الأديان، وتتضمن أيضا الخطة الأمنية ملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بشكل الكامل.

و أعلنت “الإدارة العامة للمرور” العديد من الخدمات المرورية بكافة الطرق الرابطة يين المحافظات، وذلك بالتواجد المكثف لجميع الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، إلى جانب العمل على تشديد الحملات على السيارات، من أجل تأمين رحلات المواطنين خلال احتفالات “أعياد الميلاد”.

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كثفت “إدارة المرور” من تواجد الخدمات الأمنية مثل “سيارات الإغاثة، وسيارات الدفع الرباعي القائمة في أعلى الطرق” إلى جانب العمل على تكثيف حملات الرادار، والكشف عن الإطارات، إلى جانب الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، والتي تهدف إلى منع وقوع أى حوادث مرور أعلى المحاور، مع ملاحظة “حركة مرور السيارات، ومراقبتها بواسطة الكاميرات الأمنية”.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، وكذلك الإدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار الخدمات الأمنية وخدمات المرور في محيط الكنائس لعمل حرم آمن، ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، مع تفتيش السيارات المتروكة في الشوارع، وتأتي تلك الخطوة بالتعاون مع “إدارة الحماية المدنية” في إطار احتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد”، مع العمل على فرض أكمنة أمنية متحركة ، وثابتة على كافة الطرق الداخلية، وكذلك على الطرق الرابطة بين المحافظات المصرية.

كما أجرت إدراتى مرور محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة تعديلات للحركة المرورية في محيط كافة الكنائس، كما تم توجيه السيارات إلى طرق بديلة بعيدة عن الطرق التي تتواجد به الكنائس، من أجل منع ارتكاب أى أعمال إرهابية، ويتواجد بشكل كثيف رجال المرور بكافة الطرق التى وضعتها “إدارات المرور” بأعلى محاور بديلة مع تدعيمها تلك الحملات المرورية بالأوناش المرورية ليتم من خلالها رفع أى معوقات مرورية، كما يتم رفع أى سيارات متروكة في محيط دور العبادة أو في محيط أي منشأة تابعة للشرطة أو منشأة حيوية.

تم انتشر عدد كبير من رجال المرور في الميادين الهامة، من أجل العمل على تسيير حركة السيارات منها في الميادين التالية “ميدان رمسيس، ميدان عبد المنعم رياض، وميدان الجيزة، ميدان مصطفى محمود، وميدان مصطفى محمود، وكوبرى أكتوبر، وميدان التحرير، وطريق محور صفط اللبن، ومحور عرابى، والطرق الشمالية، والجنوبية التابعة لمحافظة الجيزة ومحافظة القاهرة” من أجل العمل على تسيير حركة السيارات لتأمين رحلات المواطنين.

شهدت أبواب “الكاتدرائية المرقسية القائمة في منطقة العباسية، ومطرانية الجيزة، والعذراء، ومجمع الإيمان الإنجيلي”، تواجد أمني مكثف، حيث تناوبت الشرطة، والكشافة الكنسية على تفتيش المدعوين من أجل حضور قداس الأعياد، وانتشرت البوابات الإلكترونية فى جميع مداخل ومخارج الكنيسة الكبرى التابعة للكاتدرائية، وتم توزع الشرطة النسائية على أبواب السيدات فى الكنيسة، وأمرت الداخلات بخلع أي أجسام معدنية قبل أن يتم عبور البوابات.

تعمل إدارات المرور بالتعاون مع “غرف عمليات الحماية المدنية، وكافة الكنائس”، من أجل التأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات في كافة مديريات الأمن، إلى جانب توجيه إدارة الحماية المدنية بالعمل على نشر قواتها على كافة مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة، والمنشآت السياحية، من أجل الكشف عن أى مفرقعات أو أي متفجرات، وإلى جانب العمل على التمشيط الدائم والمستمر في محيطها عن طريق استخدام القوات الأمنية “للكلاب” ليتم من خلالها الكشف عن أي متفجرات أو مفرقعات.

صرح مصدر أمني “أنه تم الاستعانة بأجهزة ليتم من خلالها الكشف عن المواد المتفجرة بكافة مداخل الكنائس، وتم توزيع سدادات، وحواجز حديدية بمحيط أربعمائة وخمسين من الكنائس المتواجدة بالمحافظتين بمعدل خمسين حاجزًا حديديًا لكل كنيسة، إلى جانب منع مرور السيارات في محيط الكنائس قبل بدء الاحتفالات، ويتم إجراء عمليات تعقيم وتفتيش بشكل دورى لجميع السيارات، وتفتيش المترددين على الكنائس بواسطة أجهزة الإكس راي،ـ رفع درجات التأمين”.

وأكد المصدر الأمني “أن إدارات المرور قامت برفع العديد من السيارات المتروكة بالطرق خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية بالعديد من الطرق والميادين، والعمل على تسهيل حركة سيولة المرور، والعمل على تنظيم حركة السيارات خلال أوقات الذروة، منعًا لوقوع أي زحامات مرورية وسط تدعيم جميع الطرق عن طريق الكمائن الأمنية المتحركة ، والثابتة للعمل على فرض السيطرة الأمنية.

وأشار المصدر ، “أن هناك تعاون وتنسيق كامل مع خبراء المفرقعات، ورجال المرور، من أجل فحص أى سيارات متروكة أو فى حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها في محيط الكنائس، لمنع وقوع أى أحداث طارئة، على أن تستمر عمليات التمشيط الأمنية، إلى حين الانتهاء من احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد”.

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