بشرى سارة.. فتح كافة حدائق القاهرة بالمجان يوم 7 يناير احتفالًا بأعياد الميلاد المجيد

صرح محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، “بأنه بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة، وأعياد الميلاد المجيد تقرر فتح كافة الحدائق القائمة في كافة محافظات القاهرة يوم الاثنين القادم الموافق السابع من شهر يناير لعام 2019، بالمجان وتخفيض سعر رحلات الأتوبيس النهرى بمقدار خمسين في المئة لجميع مواطني وزوار محافظة القاهرة”.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة اللواء محمد سلطان، “أن تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من أجل العمل على توفير خدمات داخل الحدائق، كما تم التنسيق مع مسرح البيت الفنى، من أجل تنظيم عروض فنية احتفالًا برأس السنة، كما تم تأمين كافة الحدائق المطلة على النيل”.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة اللواء محسن مأمون، أن حملات النظافة مستمرة حتى بعد السابع من شهر يناير القادم”، وأشار “سوف يتم شن حملات نظافة بمنطقة المشهد الحسينى بعد مولد سيدنا الحسين”.