الحكومة توضح حقيقة استيراد شحنات قمح مسرطنة

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أعلن المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من خاصة باستيراد الحكومة المصرية لشحنات من القمح المسرطنة التي تعد شديدة الخطورة على صحة المواطنين، تواصل المركز الإعلامي مع الجهة المعنية بهذا الشأن وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى أوضحت أن تلك الأنباء عدم صحة جملًة وتفصيلٍا.

وأكدت وزارة الزراعة، “أنه لم يتم استيراد أي شحنات محصول القمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات تعد ضارة على صحة المواطنين، وأن جميع الشحنات التي تم استيرادها من محصول القمح التي تدخل إلى جمهورية مصر العربية تعد شحنات سليمة تماماً، بالإضافة إلى أنها شحنات مطابقة لجميع المواصفات القياسية العالمية، وخضعت تلك الشحنات للفحص والرقابة من قبل كافة الجهات المختصة بالدولة المصرية”.

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وأوضحت وزارة الزراعة “أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية التي يتم استيرادها، وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداولها بشأن استيراد شحنات مسرطنة تعد خطيرة على صحة المواطنين، وأوضحت أن تلك الشائعات الغرض منها إثارة الذعر والقلق بين جموع المواطنين داخل الدولة المصرية.