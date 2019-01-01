أول إجراء من الكنيسة بعد أنباء “ظهور العذراء” في سماء أسيوط

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صرح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، “إن الكنيسة قد شكلّت لجنة من أجل تقصي حقيقة ظهور السيدة العذراء في سماء مدينة القوصية، وعدد من المدن المجاورة لها في محافظة أسيوط، من أجل الإعلان ما إذا كان حقيقيًا أم لا”.

وأشار “إلى أن البعض رأى كُتلًا نورانية متحركة في السماء، إلى جانب حمام نوراني، وذلك في مدينة القوصية، ومدن أخرى مثل مدينة بلوط، والحبالصة، والسراقنة تلك المدن التابعة لمحافظة أسيوط، وجاري التحقق من تلك الظاهرة”.

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وأعلنت بعض من الصفحات القبطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بتداول صور نور مُضيء أعلى عدد من قباب الكنائس القائمة في مدينة القوصية بأسيوط وعدد من مدن المجاورة لها.

وأوضح القس بولس حليم ، “أن هناك آلية من أجل التحقق من صحة هذا الظهور”، وأكد “إن الظهور يوّثق عن طريق إرسال الكنيسة لجنة من أجل تقصي الحقائق، وتبدأ عملها بحيث تكشف طبيعة الظهور، وهل هي ظهور متتالٍ أو مجرد ظهور وحيد فقط”.

وأضاف” سوف ترصد اللجنة ماهية الشكل الخاص بالظهور، ووصفه عن طريق الشهود أو مصادر موثوق لها، ومن ثم ترسل اللجنة المشكلة تقرير موجه إلى المجمع المقدس، وهنا يتم الاعتراف ما إذا كان هذا الظهور حقيقيًا أم مجرد شائعات”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “المجمع المُقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”، أعلن عن اعترافه بظهور “السيدة العذراء” بكنيسة السيدة العذراء القائمة في حي الزيتون، خلال شهر أبريل عام 1968، وهو الظهور الوحيد الذي نال اعتراف المجمع المقدس.

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