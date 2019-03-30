اجازات ابريل 2019 في القطاعين الحكومي والخاص: تفاصيل إجازات 2019 الرسمية

عام مليء بالعطلات والإجازات الرسمية، ويشمل عام 2019 إجازات رسمية بخلاف أيام العطلات الرسمية التي تتضمن يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع، بينما تغيب تلك الإجازات الرسمية.

الإجازات الرسمية بالعام الجديد 2019

يعرض موقع مصر 365، الخريطة الكاملة لكافة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر الخاصة بالمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة خلال عام الجديد 2019.

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الإجازات الرسمية لشهر يناير 2019

يضم شهر يناير لعام 2019، ثلاثة عطلات رسمية بخلاف أيام الإجازات الرسمية الجمعة والسبت من كل أسبوع، والإجازات هي:

إجازة عيد الميلاد، وهي يوم الاثنين الموافق السابع من شهر يناير 2019.

عيد الشرطة وثورة يناير ، يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير 2019.

إجازة نصف العام الدراسي، ومدتها خمسة عشر يوماً، تبدأ من العشرين وحتى الرابع من شهر فبراير لعام 2019.

الإجازات الرسمية لشهر فبراير 2019

لا يحتوي شهر فبراير على أي إجازات رسمية، باستثناء احتوائه على ثلاثة أيام فقط الأولى من شهر فبراير لعام 2019، التي تنتمي إلى إجازة نصف العام الدراسي.

الإجازات الرسمية لشهر مارس 2019

لا توجد أي عطلات رسمية خلال شهر مارس عام 2019 بخلاف أيام العطلات الرسمية، وهي يوم الجمعة ويوم السبت.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2019

شم النسيم – الاثنين 15 أبريل 2019

تحرير سيناء – الخميس 25 أبريل 2019.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2019

إجازة عيد العمال ، يوم الأربعاء الأول من شهر مايو لعام 2019.

الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2019

عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو، وحتى يوم الاثنين الثالث من شهر يونيو لعام 2019.

إجازة ثورة 30 يونيو – الأحد 30 يونيو 2019.

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2019

ثورة يوليو، يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 2019.

الإجازات الرسمية لشهر أغسطس 2019

وقفة عرفات، الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019.

عيد الأضحى المبارك، إجازة لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019، وحتى يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2019.

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2019

لا توجد إجازات أو عطلات رسمية خلال شهر سبتمبر باستثناء عطلتي الجمعة والسبت خلال عام 2019.

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2019

إجازة السادس من أكتوبر، الموافق الأحد.

الإجازات الرسمية لشهر نوفمبر 2019

إجازة المولد النبوي الشريف، يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر لعام 2019.

الإجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2019

لا توجد إجازات رسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.