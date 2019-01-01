خريطة العطلات الرسمية للعام الجديد: تفاصيل إجازات 2019 الرسمية

مع بداية العام الجديد 2019 اليوم الثلاثاء، وهو عام مليء بالعطلات والإجازات الرسمية، ويشمل عام 2019 الجديد، 9 تسعة أشهر، بها إجازات رسمية بخلاف أيام العطلات الرسمية التي تتضمن يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع، بينما تغيب تلك الإجازات الرسمية عن ثلاثة أشهر فقط من العام الجديد في الشهور التالية: “شهر مارس، وشهر سبتمبر ، وشهر ديسمبر”.

الإجازات الرسمية بالعام الجديد 2019

يعرض موقع مصر 365، الخريطة الكاملة لكافة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر الخاصة بالمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة خلال عام الجديد 2019.

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إجازات شهر يناير

يضم شهر يناير لعام 2019، ثلاثة عطلات رسمية بخلاف أيام الإجازات الرسمية الجمعة والسبت من كل أسبوع، والإجازات هي:

إجازة عيد الميلاد، وهي يوم الاثنين الموافق السابع من شهر يناير 2019.

عيد الشرطة وثورة يناير ، يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير 2019.

إجازة نصف العام الدراسي، ومدتها خمسة عشر يوماً، تبدأ من العشرين وحتى الرابع من شهر فبراير لعام 2019.

إجازات شهر فبراير لعام 2019

لا يحتوي شهر فبراير على أي إجازات رسمية، باستثناء احتوائه على ثلاثة أيام فقط الأولى من شهر فبراير لعام 2019، التي تنتمي إلى إجازة نصف العام الدراسي.

إجازات شهر مارس لعام 2019

لا توجد أي عطلات رسمية خلال شهر مارس عام 2019 بخلاف أيام العطلات الرسمية، وهي يوم الجمعة ويوم السبت.

إجازات شهر أبريل لعام 2019

إجازة شم النسيم – الاثنين 15 أبريل 2019

تحرير سيناء – الخميس 25 أبريل 2019.

إجازات شهر مايو لعام 2019

إجازة عيد العمال ، يوم الأربعاء الأول من شهر مايو لعام 2019.

إجازات شهر يونيو لعام 2019

عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو، وحتى يوم الاثنين الثالث من شهر يونيو لعام 2019.

إجازة ثورة 30 يونيو – الأحد 30 يونيو 2019.

إجازات شهر يوليو لعام 2019

ثورة يوليو، يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 2019.

إجازات شهر أغسطس لعام 2019

وقفة عرفات، الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019.

عيد الأضحى المبارك، إجازة لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019، وحتى يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2019.

إجازات شهر سبتمبر لعام 2019

لا توجد إجازات أو عطلات رسمية خلال شهر سبتمبر باستثناء عطلتي الجمعة والسبت خلال عام 2019.

إجازات شهر أكتوبر لعام 2019

إجازة السادس من أكتوبر، الموافق الأحد.

إجازات شهر نوفمبر لعام 2019

إجازة المولد النبوي الشريف، يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر لعام 2019.

إجازات شهر ديسمبر لعام 2019

لا توجد إجازات رسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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