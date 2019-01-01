نصائح وإرشادات هامة أثناء القيادة في الطقس العاصف

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم أن تتعرض الدولة المصرية غداً إلى موجة من الرياح “الجنوبية الغربية”، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال الدولة المصرية، وتمتد نشاط تلك الرياح حتى شمال صعيد مصر تصل إلى الرياح إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.
وتؤدي تلك الأجواء العاصفة إلى انخفاض “مستوى الرؤية الأفقية” بفعل العوالق الترابية، ما يزيد من صعوبة قيادة المركبات في تلك الأحوال الجوية التي تعد سيئة، إلى جانب ارتفاع مخاطر وقوع حوادث السير، وخصوصاً على الطرق السريعة، وعلى الطرق المفتوحة.
نصائح هامة لرؤية الطريق بشكل أفضل نسبياً في حالة العواصف الترابية
من أجل تفادي تلك المخاطر، يجب اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة المهمة لرؤية الطريق بشكل أوضح وأفضل بشكل نسبي.
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فحص الإطارات
يجب أن يحرص قائد السيارة على فحص سيارتك قبل الخروج بها، في حال معرفة سائق السيارة بوجود عاصفة ترابية، فعليه فحص إطارات السيارة، ويلزم أن تكون إطارات السيارة بحالة جيدة.
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ترك مسافة كافية للرؤية
يجب أن يحرص قائد السيارة على على أن تترك مسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر من السيارة التي تسير أمامه بطريقة مباشرة على الطريق من أجل الرؤية بشكل أوضح
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إضاءة المصابيح السيارة الأمامية ومصابيح الضباب
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يجب أن يستخدم قائد المركبة “المصابيح الأمامية”، وكذلك “مصابيح الضباب” حتى تسمح لكافة قائدي السيارات الأخرى من رؤيته بشكل واضح، وترك مسافة كافية بينهم.
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تفادي الاستخدام المفاجئ لفرامل السيارة أثناء القيادة
أعلن خبراء المرور عن تقديمهم لنصيحة هامة لقائدي السيارات أثناء القيادة بالطقس السيء، والطقس العاصف، أن يتفادوا استخدام فرامل السيارات بشكل مفاجئ أثناء فترات الطقس السيء، لعدم تعرضهم لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة بهم.
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غلق زجاج السيارة عند القيادة في الطقس العاصف
لابد أن يحرص قائد المركبة على غلق زجاج سيارته، أثناء الجو العاصف ليتجنب أي حطام أو عوائق متطايرة أمامه على الطريق من الدخول إلى السيارة، وتؤدي إلى إضعاف رؤيته داخل السيارة بشكل واضح.
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التأكد من عمل ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي
لابد أن يقوم قائد السيارة بفحص ماسحات الزجاج، والتأكد من أنها تعمل بشكل جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في الجو العاصف.
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التوقف عن القيادة
نصح “خبراء السلامة بالهيئة الألمانية ” بالتوقف عن القيادة على أحد جانبي الطريق في حالة زيادة معدلات سرعة الرياح، حيث أن الاستمرار في قيادة السيارة يؤدي إلى إنقلاب السيارة.
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عدم التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة
نصح خبراء المرور بعدم الانشغال والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وخصوصاً في حالات الطقس السيء، والطقس العاصف حيث أن هذا يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.
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عدم الانشغال بغير الطريق
أهابت الإدارة العامة للمرور بعدم الانشغال بغير الطريق ومراقبته أثناء القيادة، وخصوصاً في حالات الطقس السيء، والطقس العاصف تفادياً لوقوع أي عارض مفاجئ على الطريق.
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