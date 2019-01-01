نصائح وإرشادات هامة أثناء القيادة في الطقس العاصف

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم أن تتعرض الدولة المصرية غداً إلى موجة من الرياح “الجنوبية الغربية”، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال الدولة المصرية، وتمتد نشاط تلك الرياح حتى شمال صعيد مصر تصل إلى الرياح إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وتؤدي تلك الأجواء العاصفة إلى انخفاض “مستوى الرؤية الأفقية” بفعل العوالق الترابية، ما يزيد من صعوبة قيادة المركبات في تلك الأحوال الجوية التي تعد سيئة، إلى جانب ارتفاع مخاطر وقوع حوادث السير، وخصوصاً على الطرق السريعة، وعلى الطرق المفتوحة.

Advertisements

نصائح هامة لرؤية الطريق بشكل أفضل نسبياً في حالة العواصف الترابية

من أجل تفادي تلك المخاطر، يجب اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة المهمة لرؤية الطريق بشكل أوضح وأفضل بشكل نسبي.