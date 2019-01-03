القوى العاملة تبدأ التشغيل التجريبي للتحويل من النظام الورقي إلى الإلكتروني

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صرحت وزارة القوى العاملة، عن بدء “التشغيل التجريبى” من أجل التحويل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في “مركز معلومات الوزارة” بين الوزارة وبين الإدارات المختلفة والمديريات التابعة لها، ومن المتعين أن تستمر التجربة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة “أن مشروع ميكنة العمل الخاص بوزارة القوى العاملة، وبين ومديرياتها بكافة المحافظات، يعد نقطة فاصلة فى تاريخ الوزارة، ويسهم هذا النظام فى التحول بشكل فعلي فى جميع الأعمال والأنشطة المتعلقة بها، من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني”.

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وأضاف الوزير “أن المتابعة سوف تكون لحظية مع جميع المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، وهذا سوف يتم من خلال مركز المعلومات التابع للوزارة، مع بدء التشغيل التجريبى من أجل الوقوف على أى تعديلات أو أي معوقات تعيق مسار تحول الوزارة، وسوف يتم تطبيق المقترحات من أجل تحسين أداء التحول الإلكتروني للوزارة”، وأكد الوزير “أن أى قصور أو تعطيل للعمل سوف يتم مواجهته بكل حزم”.

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