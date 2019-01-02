الصحة تعلن عن آلية جديدة لمنع غش وتهريب الأدوية

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صرّح رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة رشا زيادة، أنه جاري خلال الوقت الراهن العمل على استكمال مشروع تطبيق نظام الباركود على علب الأدوية من أجل منع الغش والتهريب“

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة “أن معظم شركات الأدوية بدأت فى تركيب ماكينات الباركود على خطوط الإنتاج الخاصة بها، وسوف يتم تطبيق هذا النظام في القريب العاجل”.

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وأكدت أن نسب الغش الدوائي داخل مصر تعد نسب منخفضة، وأن مصر لديها أجهزة فنية من أجل مكافحة هذا الغش، وتعمل تلك الأجهزة ليل نهار على تنقية سوق الدواء من الأوية المغشوشة.

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