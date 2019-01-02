تعرف على أهم المدرجين على قوائم الإرهاب من قبل محكمة النقض

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أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام خلال الشهور السابقة من عام 2018، قضت فيها “بتأييد قرارات محكمة الجنايات بشأن إدراج متهمين على قوائم الإرهاب” فى عدد من القضايا الشهيرة، وأصبحت بهذه كل تلك الأحكام القضائية أحكام نهائية.

يأتي على رأس قوائم تلك القضايا تأييد حكم محكمة الجنايات بشأن إدراج المتهمين في قضية “اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات” على قوائم الإرهاب، وكذا تأييد حكم إدراج “حسن مالك، وآخرين” فى قضية “ضرب الاقتصاد القومى”، وتأييد إدراج المتهمين بقضية”بيت المقدس” على قوائم الإرهاب أيضا.

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أهم المدرجين على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة النقض

في يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2018، تم تأييد إدراج مائة وواحد وستين متهم على قوائم الإرهاب وعلى رأسهم أبناء وشقيقة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين “حسن مالك”.

في السابع عشر من شهر نوفمبر لعام 2018، تم تأييد حكم إدراج اثنين وعشرين متهم لمدة ثلاثة سنوات فى أحداث عنف وشغب محافظة الإسكندرية .

في يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2018، تم تأييد إدراج ستة وخمسين متهم في قضية “ضرب الاقتصاد القومي” المتهم فيها “حسن مالك، ومتهمين آخرين”.

في يوم الخامس عشر من شهر مايو لعام 2018، تم إدراج مائة وخمسة وثلاثين متهمًا على قوائم الإرهاب متهمين في قضية “كتائب حلوان” تم إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة ثلاثة سنوات.

في يوم السادس والعشرين من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد إدراج ستة عشر متهمًا على قوائم الإرهاب في قضية “خلية الجيزة الإرهابية”.

في يوم السادس والعشرين من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد إدراج خمسة متهمين في قضية “خلية الأهرامات الثلاثة” على قوائم الإرهاب لمدة ثلاثة سنوات.

في يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد إدراج مائة وواحد وستين متهمًا في قضية “بيت المقدس” على قوائم الإرهاب في القضية التي تحمل رقم ستمائة واثنين وسبعين لعام 2015.

في يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد إدراج ثلاثة عشر متهمًا على قوائم الإرهاب من بينهم “مستشار الرئيس السابق محمد مرسي” في قضية اللجان النوعية.

في يوم الحادي والعشرين من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد إدراج عشرين متهمًا على قوائم الإرهاب في قضية “خلية أبو المطامير”.

في يوم التاسع عشر من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد إدراج ما يقارب من ستة وأربعين متهمًا على قوائم الإرهاب في قضية اغتيال النائب العام المستشار الراحل “هشام بركات”.

في يوم الثامن عشر من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد إدراج تسعة عشر متهمًا على قوائم الإرهاب في قضية “خلية مطروح”.

في يوم الثامن عشر من شهر أبريل لعام 2018، تم تأييد حكم إدراج أربعة وعشرين متهمًا على قوائم الإرهاب في قضية “خلية ميكروباص حلوان”.

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