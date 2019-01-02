صرف معاشات شهر ديسمبر المحولة على البنوك اليوم

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صرحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن بدء صرف المعاشات المستحقة عن شهر يناير الحالي لعام 2019، وذلك للمعاشات التي يتم تحويلها إلى البنوك المصري اعتباراً من اليوم الأربعاء بدلا من يوم العاشر من شهر يناير الجاري بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وتأتي تلك الخطوة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وعلى أن يتم صرف المعاشات من خلال كافة “منافذ الصرف” التابعة إلى “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بجميع مكاتب البريد” اعتباراً من أمس الثلاثاء الأول من يناير، وسوف يتم الصرف من خلال جميع البنوك في أول يوم عمل للبنوك بعد عطلة الأول من يناير.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن عدد من يقوموا بصرف المعاشات في مكاتب البريد المصرية يصلون إلى 3.5 مليون مستفيد بقيمة مالية إجمالية تصل إلى ما يقارب من 5.6 مليار جنيهًا مصريًا، وإجمالي ما يتم صرفه من قبل البنوك المصرية إلى المعاشات يصل إلى حوالي 1.53 مليون مستفيد بقيمة مالية تصل إلى 3.8 مليار جنيهًا مصريًا، ويبلغ إجمالي من يقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حوالي 2.9 مليون مستفيد بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 3.6 مليار جنيهًا مصريًا.

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