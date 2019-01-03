طقس الأربعاء شديد البرودة ورياح تقترب العاصفة.. توقعات الأرصاد لطقس الغد

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قال رئيس هيئة الأرصاد أن هناك حالة من النشاط للأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية ويستمر للغد مع احتمالية تكون سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد تتسبب فى تغيب الشمس لبعض فترات النهار وهناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ويستمر ايضا نشاط الرياح فى ظل انحسار الامطار على منطقة السلوم وسيدى برانى و مرسى مطروح وتصل خفيفة إلى الاسكندرية .

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال أن نشاط الرياح يؤدي للشعور بالبرودة ولذلك فعلى المواطنين أن يقوموا بارتداء ملابس تحميهم من شدة البرد وأيضا على أصحاب أمراض الجهاز التنفسي أن يبتعدوا عن أماكن الأتربة بالإضافة إلى مراجعة الطبيب .

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ولابد للسائقين من اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر خاصة في حالة انخفاض الرؤية بسبب الرمال المثارة وتطبيق تعليمات المرور بكل دقة، وتابع أن هيئة الأرصاد الجوية تتعاون مع كافة الوزارات المعنية للوقوف أولا بأول على حالة الطقس وتوابعها وتأثيراتها.

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