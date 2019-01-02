«حياة كريمة».. مبادرة رئاسية للفئات الأكثر احتياجا في 2019

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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير من العام الحالي 2019 ، مبادرة وطنية على مستوى الدولة ، بهدف توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ، وذلك خلال العام 2019.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، اليوم الأربعاء ، دوّن الرئيس عبد الفتاح السيسي : «فى مستهل عام ميلادي جديد ، تأملت العام الماضي باحثازعن البطل الحقيقي لأمتنا ، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقي ، فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة ، وقدم التضحيات متجردا ، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

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زاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منشوره: «لذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة ، شبابا وشيوخا ، رجالاً ونساءً ، وبرعايتي المباشرة ، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة ، لتوفير #حياة_كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019».