الطيب يهنئ تواضروس بعيد الميلاد: الود بين المسلمين والمسيحيين نابع من تعاليم الدين الإسلامي

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أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير من العام الحالي 2019 ، زيارة على رأس وفد ديني رفيع المستوى ، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية ، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

خلال الزيارة ، أعرب شيخ الأزهر الشريف ، عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس الثاني ، وجميع الإخوة المسيحيين ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وقدم كذلك التهنئة له بمناسبة المقر الجديد للكاتدرائية في العاصمة الإدارية.

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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، إن مشاعر التراحم والود والزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين ، نابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، الذي يفرض على المسلم أن يتواصل مع أخيه في الوطن ، موضحا أن الأزهر الشريف يعلم أبناءه ، أن الأديان السماوية تنبع من مصدر إلهي واحد ، وأن جميع الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ، وأن الدين الإسلامي الخاتم ليس منفصلًا عن باقي الأديان ، وإنما هو حلقة في سلسلة الدين الإلهي.

أضاف شيخ الأزهر الشريف خلال زيارته ، أن هذه المفاهيم هي التي حمت المجتمعات في المشرق العربي ، من اندلاع الصراعات الدينية بين مكوناتها المختلفة.

بدوره ، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، عن ترحيبه وخالص شكره وتقديره ، للتهنئة القلبية الصادقة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، والوفد المرافق له.

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، إن مشاعر الحب والود المتبادلة نعمة من الله على الشعب المصري ، وتأتي الأعياد والمناسبات الإسلامية والمسيحية كفرصة لإظهار هذه النعمة ، موضحا أن تعاليم المسيح كلها تدعو للمحبة للآخرين ، وهذه المحبة تنشر الفرح والسعادة في المجتمع ، ما يعني أن يسود السلام النفسي والمجتمعي ، ولذلك فإن زيارات الإمام الأكبر للكاتدرائية في مختلف المناسبات ، تسهم في نشر الفرح والسلام والسعادة في المجتمع المصري.

الوفد المرافق لشيخ الأزهر خلال الزيارة ، ضم الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الدكتور محيى الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، وعدد من قيادات الأزهر.