طقس بارد واضطراب في حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس مائل للبرودة ، غدا الخميس الموافق 3 يناير من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيدر، يكون معتدل على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء ، كما تتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، والشوائب العالقة خلال ساعات النهار على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية.

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زاد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون الرياح معتدلة ، أغلبها تكون جنوبية غربية ، تنشط كذلك على شمال البلاد ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ، وتنشط أيضا على البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر ، لفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 3 حتى 4 أمتار ، بينما تكون ارياح السطحية جنوبية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الخميس الموافق 3 يناير من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، الصغرى 11 درجة ، العظمى 17 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 8 درجات ، العظمى 17 درجة.

قنا ، الصغرى 7 درجات ، العظمى 19 درجة.

الأقصر ، الصغرى 7 درجات ، العظمى 20 درجة.

أسوان ، الصغرى 10 درجات ، العظمى 20 درجة.