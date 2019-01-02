7 يناير إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص

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أصدر محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير من العام الحالي 2019 ، قرارا باعتبار يوم 7 يناير الموافق «عيد الميلاد المجيد» ، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.

تضمن نص القرار الذي أصدره وزير القوى العاملة، أنه «إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل ، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 ، والمعدل بالقرار رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل ، لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر».

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