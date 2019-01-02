الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي برئاسة «مدبولي»

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بدأت الحكومة المصرية قبل قليل ، اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ، فضلا عن تقارير الوزراء المختلفة كل في مجال عمله.

وفي اجتماعها الأخير ، وافقت الحكومة المصرية على بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية بشكل إلكتروني ، على أن يبدأ التفعيل اعتبارا من 1 مايو من العام الحالي 2019 ، حيث يبدأ حينها سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها بشكل إلكتروني ، فيما يزيد على 500 جنيه ، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ، عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، ويجوز سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد ، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

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