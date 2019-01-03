افتتاح أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط بحضور الرئيس السيسي

صرحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن افتتاح “أكبر كاتدرائية” بمنطقة الشرق الأوسط، وهي “كاتدرائية ميلاد السيد المسيح”، وسوف يتم افتتاح الكنيسة بحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصحبة عدد من أحبار الكنيسة الأجلاء أعضاء المجمع المقدس في “قداس عيد الميلاد المجيد يوم السادس من شهر يناير القادم لعام 2019.

وصرح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية “أن حضور فعاليات افتتاح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح يتم عن طريق دعوات خاصة، وأن الدعوات متاحة لكل من يرغب من خلال طلبها من الكنيسة”.

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نشرت الكنيسة الأرثوذكسية عبر “صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة” فيديو خاصة برئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عندما وعد بإقامة أكبر كاتدرائية، ومسجد في منطقة الشرق الأوسط يتم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.