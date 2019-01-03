الحكومة تقرر إضفاء صفة النفع العام على بعض من المؤسسات والجمعيات الأهلية

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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن قراره الحكومة المصرية بإضفاء “صفة النفع العام” على بعض من الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل الدولة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم تلك الكيانات، من أجل تحقيق أهدافها داخل المجتمع المصري.

تتمتع هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد إضفاء “صفة النفع العام”، بـ عدم جواز الحجز على أموال تلك الكيانات كلها أو بعضاً منها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، إلى جانب عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، من أجل تحقيق الأغراض التي تقوم عليها تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية.

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ومن بين تلك الكيانات والمؤسسات الأهلية التي تضمنها القرار الجمعيات التالية:

مؤسسة أجاويد الخير للأعمال الخيرية القائمة في محافظة الإسكندرية.

جمعية ميثاق المصطفي الخيرية للتنمية.

جمعية آفاق للتنمية، القائمة في محافظة بني سويف.

جمعية تنمية المجتمع المحلي.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم وكفالة اليتيم.

جمعية قلوب الخير للتنمية.

جمعية الطريق الى الجنة.

الجمعية المصرية لرعاية البيئة والأسرة والمجتمع القائمة في محافظة سوهاج.

جمعية تنمية المجتمع القائمة في محافظة قنا.

جمعية رسالة للاعمال الخيرية، القائمة في محافظة الدقهلية.

الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الطفولة، في الأقصر.

جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع في البحيرة.

جمعية الأمل للخدمات والرعاية الاجتماعية.

الجمعية الخيرية الإسلامية.

جمعية “سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة.

الجمعية الخيرية.

جمعية نور الإسلام الخيرية.

جمعية الخدمات الاجتماعية في الجيزة.

جمعية نهضة المجتمع المحلي.

جمعية اللجنة الشعبية للتنمية.

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