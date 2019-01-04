رئيس الوزراء يقرر إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول تخليداً للإنجازات

Advertisements

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدار قرارا بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسون قرشاً، تخليدا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها : (العاصمة مصر، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة)، وذلك وفقا لنماذج التصميمات والتى يبلغ عددها 16 تصميمًا وبالاعداد والمواصفات التي يتضمنها القرار.

ووفقا للبيان، ينص القرار أيضًا على أنه يتم تحديد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد، و للقطعة الواحدة من العملة فئة الخمسون قرشاً، بنفس القيمة الاسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه الواحد بمبلغ مائة قرش، وفئة الخمسين قرشاً بمبلغ خمسون قرشاً.

Advertisements

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يشيد بإنجازات الاقتصاد المصري في الأربع سنوات الماضية