محكمة بندر كفر الشيخ تقرر تجديد حبس طبيب كفر الشيخ فى واقعة قتل زوجته

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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بندر كفر الشيخ، يوم أمس الخميس، قرارا بتجديد حبس “أحمد س.ع”، 42 سنة، طبيب بمدينة كفرالشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم الثلاثاء، إن الزوج ارتكب الواقعة لأسباب تتعلق بخلافات أسرية بينهما وكذلك قيام زوجته بدوام افتعال المشكلات مع أسرته.

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وأوضحت الوزارة أن الطبيب المتهم دخل إلى شقته وخنق زوجته أولًا بـ”حبل ستارة” ثم طعنها بسكين حتى لفظت أنفاسها الاخيرة، ثم طعن أطفاله (عبد الله – سن 8، عمر- سن 6، ليلى- سن 4) تباعًا مما أودى بحياته، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث وقع بدافع السرقة.

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