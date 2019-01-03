خلال أسبوع.. مؤتمر صحفي عالمي لعرض إنجازات «النواب»

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يعقد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مؤتمرا صحفيا عالميا نهاية الأسبوع المقبل ، بمناسبة مرور 3 سنوات على بدء أعمال البرلمان ، وذلك حسب ما أعلن اليوم الخميس الموافق 3 يناير من العام الحالي 2018 ، الدكتور صلاح حسب الله ، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.

وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أضاف الدكتور صلاح حسب الله ، أن المؤتمر الصحفي العالمي ، سوف يشهد استعراض الدور التشريعي والرقابي للبرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية ، ودور مجلس النواب ، في التصدي للمؤامرات ودعم الدولة المصرية ، وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا ، كما يشهد كذلك عرض إنفوجراف معلوماتي بعدد ساعات العمل داخل الجلسات البرلمانية ، وإجمالي التشريعات التي صدرت حتى الآن ، فضلا عن عرض الدور الرقابي للبرلمان منذ تشكيله.

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ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، إلى أن المجلس سوف يدعو وسائل إعلام أجنبية لحضور المؤتمر ، موضحا أن حجم الانجازات التي حققها البرلمان في الفصل التشريعي الأول ، لا يقارن بأي برلمانات سابقة.

وزاد الدكتور صلاح حسب الله ، أنه سوف يكشف في المؤتمر ، دور مجلس النواب بصفة عامة والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، بصفة خاصة ، في التصدي بكل حسم وقوة للمؤامرات التي تعرضت لها مصر ، والمؤامرات التي تعرض لها البرلمان لإسقاطه ، كما يستعرض الدور المهم والحيوي لأعضاء البرلمان ، من الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ، تجاه القضايا التي ناقشها البرلمان ولجانه.

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، أنه سوف يعرض في المؤتمر الصحفي ، دور الدبلوماسية البرلمانية بقيادة الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، لمساندة ودعم الدبلوماسية الرسمية للدولة ، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتدار ، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، فضلا عن دور اللجان النوعية لمجلس النواب داخل البرلمان ، وزياراتها لمختلف مواقع العمل والإنتاج بمختلف محافظات مصر ، خاصة الزيارات المهمة التي أجرتها لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ، لمختلف السجون وأقسام الشرطة ، وكشفها عن أكاذيب وافتراءات جماعة الإخوان الإرهابية ، التي تدعي وجود حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان بأماكن الاحتجاز.