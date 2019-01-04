الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات انتشرت فى 4 أيام.. إنفوجراف

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قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بنشر انفوجراف توضيحي لبعض من الموضوعات التي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام السابقة، وأكد المركز الإعلامي أن تلك الموضوعات قد تم التواصل مع الجهات المسؤولة والوزارات التي أعلنت عن نفيها بشكل قطاع.

بناء على تكليف صادر عن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، واستمرارًا إلى جهود المبذولة من قبل “المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء” من متابعة ورصد إلى كافة الموضوعات التي يتم إثارتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر “المواقع الإخبارية المتعددة”، ومتابعة المركز لردود فعل تلك الأنباء على الرأي العام المصري، وتحليلها بهدف توضيح حقائق تلك الموضوعات التي أثيرت.

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الحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري برصد عددا من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من الأول من شهر يناير الجاري وحتى الرابع منه، ونفى المركز الإعلامي ما تم تداوله من أنباء خاصة بالحجز على أموال المودعين في البنوك من أجل سداد عجز الموازنة العامة.

زيادة التعريفة الجمركية على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات

كما نفى المركز الإعلامي “زيادة تعريفة الجمارك” المدرجة على المستلزمات الصناعية المحلية في مجال صناعة السيارات.

توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية بحملات تنظيم الأسرة تسبب العقم

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن نفيه توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية خاصة بحملات تنظيم الأسرة تؤدي إلى إصابة السيدات بالعقم.

إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب للمرحلة الثانوية

كما أعلن المركز الإعلامي عن نفيه إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية من أجل تأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية، كما تم نفى ما تم تداوله من أنباء حول عدم تطبيق “المنظومة التعليمية الجديدة” بسبب توقف توصيل الإنترنت في المدارس المدرسية، وأكد أن العمل في توصيل الإنترنت إلى المدارس لم ينقطع حتى الوقت الراهن. توقف الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها ونفى أيضا المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري توقف “الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الكهرباء” عن تنفيذ العديد من مشروعاتها، وأكد المركز أن معدلات العمل في تلك المشروعات سواء التي تقوم على تنفذها الشركات الأجنبية أو الشركات المحلية تسير بشكل منتظم وطبيعي. رفع الدعم نهائياً عن المياه خلال يناير 2019 كما نفى المركز ما تم تداوله من أنباء حول رفع الدعم بشكل نهائي عن تسعيرة المياه خلال شهر يناير الحالي لعام 2019. أقرا المزيد حصاد 2018.. من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..انفوجراف