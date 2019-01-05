بالفيديو.. أسامة كمال يطالب ضبط مروجي الشائعات ومحاكمتهم

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أعرب الإعلامي أسامة كمال عن استنكاره الشديد بسبب انتشار الشائعات بشكل يومي، وأوضح “كل يوم بتخرج شائعة، لازم يكون في حد في البلد عارف الكلام ده ويراجعه، المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ينفي شائعات الحجز على أموال المودعين في البنوك، وعن خبر ورفع الدعم عن المياه بشكل نهائي خلال 2019”.

وجاءت تلك التصريحات للإعلامي أسامة كمال خلال برنامجه “مساء dmc”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “dmc”:، وأضاف “مفيش أحسن من المسؤول حينما يكون واضحًا، ومدركًا للالتزامات الدولية، متى تنفذ وكيف يوعي المواطنين”.

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وأشار “كل ما ننفي الشائعات تزيد، وده بيحصل لأن الحكومة بقت عارفة إن الدفاتر مبقتش دفاترها، لإن الحساب بقى عسير، ولازم نعرف الشائعات بتخرج منين ونحاسب اللي يطلعها”.

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