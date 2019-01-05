تفاصيل تطوير سور مجرى العيون.. تعرف على المهلة والتعويضات المقدمة لشاغلي المنطقة

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تولي محافظة القاهرة أهمية بالغة من أجل تطوير منطقة “سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ القائمة في مصر القديمة”، بعد إن تم نقلها إلى مدينة الروبيكي الجديدة القائمة في مدينة بدر.

صرح محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، عن فتح باب التقدم إلى ملاك، وشاغلي الأراضي، والعقارات، وكذلك المباني القائمة في “مناطق أبو السعود، وسور مجرى العيون”، لمن لم يسبق لهم التقدم بطلبات، من أجل الحصول على التعويضات المقررة أو الذين لم يستكملوا المستندات المطلوبة حتى موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يناير الجاري لعام 2019، على أن يتقدم المواطن في “مركز خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة”، مع تقديم كافة المستندات والأوراق الدالة على “سند الملكية أو شغلهم للمكان” في الفترة من العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

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كما أضاف محافظ القاهرة “إنه في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وكذلك القرار الصادر عن المحافظ باعتبار منطقة أبو السعود، وسور مجرى العيون، منطقة إعادة تخطيط، وفي حالة عدم تقدم أحد على أي قطعة أو عقار في المنطقة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي من بينها الإخلاء، والإزالة، ونزع الملكية حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير في المنطقة”.

وأكد محافظ القاهرة “أنه يتم تعويض المستحقين تبعاً للقواعد المعمول بها من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لهم ، أو توفير التعويض النقدي المناسب لهم على غرار ما تم مع سكان منطقة مثلث ماسبيرو، أما بالنسبة إلى منطقة المدابغ سوف يتم تعويض ملاكها إما عن طريق توفير التعويض المالي أو عن طريق نقل المنطقة إلى منطقة الروبيكي تبعًا للمعايير المحددة لذلك”.

وصرح نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد، “إنه تم تشكيل لجنتين تحت رئاسة رئيس حي مصر القديمة من أجل حصر كل من منطقتي أبو السعود، ومنطقة سور مجرى العيون، كما قامت اللجنة بالعمل على حصر النشاط السكاني في المنطقتين، و بالتوازي جاري العمل على حصر النشاط الصناعي، والمقرر لها إن يتم الانتهاء منها خلال منتصف شهر يناير الجاري لعام 2019”.

ومن المتعين أن يتم تشكيل “لجنة قانونية” تقوم على فحص المستندات المقدمة، من أجل تحديد المستحقين، والعمل على تشكيل لجنة أخرى، من أجل فحص حالات التظلمات إن وجدت، وأوضح فؤاد “أنه تم الانتهاء من نقل المرحلة الأولى، وجاري العمل على نقل مدابغ المرحلة الثانية، علاوة على نقل ما يقارب من ألف وأربعمائة وخمسين عاملاً، بأسرهم من أجل تسكينهم في جوار المشروع”.

أما بخصوص مشكلة القمامة في منطقة “سور مجرى العيون”، أوضح نائب محافظ القاهرة “أنه سوف يتم تطهير تلك المنطقة من جميع النفايات والمخلفات، إلى جانب العمل على تطوير تلك المنطقة بشكل كامل بعد أن يتم الانتهاء من هدم منطقة المدابغ بشكل كامل والعمل على رفع مخلفات الهدم خلال أيام”.

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