تفاصيل ملتقى التوظيف الأول للشباب بمحافظة الجيزة

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قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب عبدالرحيم اليوم السبت الخامس من شهر يناير الجاري لعام 2019 بافتتاح فعاليات “ملتقى التوظيف الأول الخاص لشباب محافظة الجيزة”.

تعقد فعاليات ملتقى التوظيف الأول الخاصة بشباب محافظة الجيزة، في “مركز شباب الجزيرة”، ويعمل الملتقى على توفير ما يقارب من تسعة آلاف ومائتين فرصة عمل للشباب، منها نسبة تصل إلى ثلاثين في المئة مخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة التخصصات الوظيفية، ويشارك في فعاليات الملتقى ما يقارب من سبعين شركة من “منطقة العجوزة، والقرية الذكية، ومدينة السادس من أكتوبر”.

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المهن ورواتب ملتقى التوظيف الأول لشباب الجيزة

تتراوح رواتب الوظائف المطروحة في فعاليات ملتقى التوظيف الأول لشباب محافظة الجيزة ما بين ألف ومائتين جنيها إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها، وتتضمن المهن التالية:

مهندسين.

مراقبين جودة.

سائقين.

لحام كريتال.

عمال إنتاج.

عمال نسيج.

مندوبين مبيعات.

عمال خدمات.

عمال تعبئة وتغليف.

عمال.

مدير تنفيذي.

عمال فرز.

فني ميكانيكا.

فني كهرباء.

فني تبريد.

مراقب كاميرات.

كاشير.

مهندس اتصالات.

مندوب تحميل.

كهرباء كنترول,

سائق كلارك.

تفصيل وحياكة.

تقام فعاليات الملتقى تحت رعاية من “وزارة القوى العاملة، والنائب عبد الرحيم علي”، وتنظم فعاليات الملتقى “مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة”، بحضور وكيل وزارة القوى العاملة ومدير المديرية علاء ناصف.

وصرح الوزير “إن الدول المصرية تولى اهتمام كبير إلى الشباب المصري، باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهود كبيرة من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب، من أجل مواجهة مشكلة البطالة، والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج ويساهم في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة في الدولة المصرية، وذلك من خلال عقد فعاليات ملتقيات خاصة بتوظيف الشباب بكافة محافظات جمهورية مصر العربية بصورة دورية لما لها من تأثير إيجابي، ونتائج ملموسة في عملية التشغيل وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب المصري الجاد”.

وناشد محمد سعفان الشباب المصري من أجل الإقبال على ملتقيات التوظيف الخاصة بالقطاع الخاص، والعمل على تغيير ثقافة العمل الحكومي، وأكد “أن القطاع الخاص يعد شريك أساسي داخل الدول المصرية في العمل على دفع مسيرة التنمية والبناء”.

وأكد الوزير “إن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع رجال الأعمال، وممثلين عن العمال يعمل على إتاحة مناه مستقر بين الطرفين من أجل العمل على زيادة الإنتاجية، والعمل على تحسين الدخول، إلى جانب العمل أيضا على رفع معدلات الإنتاج القومي للدولة المصرية”.

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