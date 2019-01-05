تحذيرات من طقس غد وبعد غد.. و«الأرصاد» لـ«المواطنين»: البسوا تقيل

Advertisements

تشهد البلاد غدا وبعد غد بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ، انخفاضا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد عن معدلاتها الطبيعية ، وذلك بقيم تتراوح بين 3 حتى 4 درجات مئوية ، وتكون حالة الطقس غير مستقرة.

خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، توقعوا في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، يكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة ، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

Advertisements

وأكد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد ، حتى القاهرة وشمال الصعيد ، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الرؤية الأفقية ، ويزيد كذلك الإحساس ببرودة الطقس ، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ، تمتد كذلك إلى مناطق من القاهرة.

وطالب خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المواطنين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة على مدار اليوم ، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط ، إضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق السريعة. خاصة في أثناء سقوط الأمطار.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة يومي الأحد والإثنين المقبلين ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، من 16 درجة حتى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة ، من 15 درجة حتى 14 درجة مئوية.

محافظات الوجة البحري والقاهرة ، من 16 درجة حتى 15 مئوية.

محافظات شمال الصعيد ، من 16 درجة حتى 15 درجة مئوية

محافظات جنوب الصعيد ، من 20 درجة حتى 19 درجة مئوية.

محافظات جنوب سيناء ، من 20 درجة حتى 21 درجة مئوية.