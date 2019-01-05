رئيس الحكومة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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قام رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بإرسال برقية تهنئة إلى قداسة البابا “تواضروس الثاني” بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

نص رسالة تهنئة رئيس الحكومة للبابا تواضروس الثاني

“قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يسّرني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، وإني إذ أنتهز هذه المناسبة، أدعو الله عز وجل، أن يعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير”.

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