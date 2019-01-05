تأييد براءة زكريا عزمي في «الكسب غير المشروع»

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قضت محكمة النقض ، اليوم السبت الموافق 5 يناير من العام الحالي 2019 ، برفض طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر بحق زكريا عزمي ، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق ، وشقيق زوجته ، وذلك في قضية الكسب غير المشروع ، وأيدت المحكمة براءتهما.

محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله ، قضت في شهر فبراير من العام قبل الماضي 2017 ، ببراءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق ، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة ، في قضية الكسب غير المشروع ، ‘تكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة.

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وأُعيدت محاكمة زكريا عزمي ، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير 2013 ، والتي قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة زكريا عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، إضافة إلى تغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه ، وأيضا إلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت ، بعد إدانته في قضية الكسب غير المشروع.