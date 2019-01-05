بعد تطبيق الإعفاء الجمركي .. تعرف على 5 أنواع سيارات انخفضت أسعارها أكثر من نصف مليون جنيه

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بحلول عام 2019، وبداية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوربي، والتي تشترط إعفاء أو تخفيض الجمارك على وارادت مصر من السيارات التي انتجتها دول الاتحاد الاوربي، فقد تسارعت عدد كبير من شركات السيارات على تخفيض منتجاتها المختلفة من أنواع السيارات ومنهم شركات فيات وشيفرولية وسيات وهيوانداي، ووصل التخفيض في أسعار السيارات في بعض الماركات حتى وصل إلى 700 ألف جنيه في بعض الطرازات

وإليكم في السطور التالية، يرصد لكم موقع “مصر 365” قائمة تتضمن التخفيضات على بعض العلامات التجارية واردة الاتحاد الأوربي، والتي يمكن التعرف عليها، كذلك عرض نسبة التخفيض على كل طراز :

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فورد

فور بدء تفعيل قرار ةوارة المالية بالإعفاء الجمركي لسيارات الاتحاد الأوربي، أعلنت شركة “أوتو جميل”وهي الوكيل الوحيد لسيارات فورد الأمريكية في مصر، عن تراجع أسعار عدد من الطرازات التي تحمل علامة الشركة في السوق المحلي بقيم تتراوح بين 25 و75 ألف جنيه.

وإليكم بعض التخفيضات التي أعلن عنها وكيل فورد طراز”جراند سي ماكس”، حيث أصبح سعر الفئة الأولى 449.900 جنيه بمقدار خفض 25 ألف جنيه حيث كانت أسعارها قبل التخفيض 479.900 جنيه. فيما انخفض سعر الفئة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه لتباع بـ499.900 جنيه بدلًا من 529.900 جنيه.

كما انخفضت كذلك أسعار جميع فئات “فورد فيوجن” بواقع 50 ألف جنيه، وأصبح سعر الفئة الأولى بعد قرار تحريك الأسعار 474.900 جنيه، والفئة الثانية 524.900 جنيه، والثالثة 599.900 جنيه، أما الفئة الرابعة والأعلى بات سعرها الرسمي 624.900.

ونالت “فورد كوجا” النصيب الأكبر من التخفيضات، وتراجع سعر فئاتها الأربعة المتاحة في مصر بقيمة 75 ألف جنيه، وبذلك يصبح السعر الجديد للفئة القياسية 474.900 جنيه، والفئة الثانية 549.900 جنيه، والثالثة 624.900 جنيه، والفئة الكاملة 674.900 جنيه.

بيجو

أما شركة بيجو للسيارات، فهي الأخرى قامت الإدارة المسئولة بها بتغير خطة الأسعار، فأعلن تحالف “المنصور-سكوب” للاستثمار ، وهو الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، الأسعار الجديدة لجميع الطرازات المتاحة في السوق المحلي بنسب تتراوح بين 10 و40 ألف جنيه.

كذلك أقر الوكيل المصري، بإجراء تخفيض بقيمة 20 ألف جنيه على جميع موديلات بيجو 301 موديل 2019، وبهذا يكون سعر الفئة القياسية 249.990 جنيها بدلًا من 269.990 جنيها، فيما أصبح سعر الفئة الأعلى 279.990 بدلًا من 299.990 جنيها.

وحسب خطة الأسعار الجديدة، فقد انخفضت أسعار بيجو طراز 508 الجديدة بواقع 10 آلاف للفئات الثمانية، وتبدأ الأسعار من 469.990 جنيها بدلًا من 479.990 جنيها، ويصل سعر الفئة GT Line + الأعلى 599.990 جنيها بدلًا من 609.990 جنيها.

وتأتي موديلات بيجو 3008 و5008 لتستحوذ على نصيب الأسد من التخفيضات، حيث تراجعت أسعار جميع الطرازات بواقع 40 ألف جنيه.

وبهذا تبدأ أسعار بيجو 3008 بعد التخفيض من 499.990 جنيها بدلًا من 539.990 جنيها، وتصل إلى 639.990 جنيها بدلًا من 679.990 جنيها.

وعن أسعار بيجو 5008 فقد أصبح سعر الفئة القياسية وفق التخفيضات الجديدة 579.990 جنيها بدلًا من 619.990 جينها، ويصل سعر الفئة الأعلى 709.990 جنيها بدلًا 749.990 جنيها.



الفا روميو

أعلنت شركة “فيات-كرايسلر”، خطة أسعارها الجديدة بعد التخفيض الذي طٌبق على جميع موديلات السيارة الإيطالية الشهيرة “ألفا روميو” ، والذي وصل تخفيض أسعارها ما بين 24 إلى 700 ألف جنيه، وهو التخفيض الأكبر حتى الأن.

ونشرت الشركة قائمة الأسعار الجديدة المطبقة بداية من العام الجاري، والتي شملت السيارة الصغيرة الهاتشباك “ميتو” حيث تراجع سعرها نحو 24.000 جنيه، والهاتشباك “جوليتا” التي انخفض سعر فئتها الأولي ما يقرب من 33.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 516.000 جنيه بدلاً من 549.000 جنيه، والفئة الثانية التي انخفضت نحو 36.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 563.000 جنيه بدلاً من 599.000 جنيه

وتضمن التخفيض كذلك السيارة السيدان “جوليا”، حيث تراجع سعر الفئة الأولي منها بنحو 250.000 جنيه لتباع بـ 749.000 بدلاً من 999.000 جنيه، والفئة الثانية خفضت من مليون و90 ألف جنيه، إلي 817.500 جنيه، بفارق 272.000 جنيه.

أما الفئة الأعلى من جوليا والتي كانت تقدم بمحرك سعة 2.9 لتر فانخفضت نحو 588.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي مليون و 762.5 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و 350 ألف جنيه .

كما ذكرت الشركة أنها أجرت تخفيضًا على أسعار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ” ستيلفيو”، إذ كانت تباع فئتها الأولي بسعر رسمي مليون و390ألف جنيه، وأصبحت تباع رسمياً بـ مليون و42.5 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى المزودة بمحرك 2.9 لتر فانخفض سعرها بنحو 700.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 2 مليون و 100 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و 800 ألف جنيه.



سكودا

وفي نفس السياق ، كشفت شركة “كيان إيجيبت”، وكيل سيارات سكودا في مصر، عنخطة أسعارها المعدلة بعد إجراء التخفيض على أسعار بعض الطرازات بداية من عام 2019 الجاري، والذي شمل سيارتها “كودياك” الرياضية متعددة الاستخدامات، التي تقدم في مصر بمحرك سعة 1.4 لتر.

وكان السعر الرسمي للسيارة يبدأ من 610.000 جنيه قبل التخفيض ، وأصبح 580.000 جنيه بعد التخفيض بفارق 30.000 جنيه

بينما كانت تباع الفئة الثانية من “كودياك” بسعر رسمي 730.000 جنيه قبل التخفيض وأصبح 710.000 جنيه بفارق 20.000 جنيه.

أما الفئة الأعلى من “كودياك” كتنت تباع بسعر رسمي 830.000 جنيه قبل تطبيق التخفيضات، وأصبحت أسعارها الرسمية بعد التخفيض 760.000 جنيه، بفارق 70.000 جنيه .

ودخلت في قائمة التخفيضات أيضاً سيارة سكودا السيدان الشهيرة ” أوكتافيا”، وتقدم ” إلي السوق المصري في ثلاث فئات، كانت تباع الأولي منها بسعر رسمي 450.000 جنيه، وخفضت بنسبة 65.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 385.000 جنيه .

أما الفئة الثانية من “أوكتافيا” كانت تباع بسعر رسمي 525.000 جنيه ، وبعد التخفيض أصبح سعرها الرسمي 440.000 جنيه، بفارق 85.000 جنيه.

كما أعلنت الشركة عن مفاجأة سارة لعشاق سكودا ، حيث وصل التخفيض علي الفئة الثالثة إلي 100.000 جنيه دفعة واحدة، وهو التخفيض الأعلى، حيث كانت تباع بـ 590.000، لتباع بـ 490.000 جنيه بعد التخفيض.

كما شمل التخفيض أيضاً سكودا كاروك والتي تقدم إلى السوق المصري في فئتين مختلفة التجهيزات، كانت تباع الأولى بسعر رسمي 585.000 جنيه، ليخفضها الوكيل لتباع بسعر رسمي 560.000 جنيه بفارق 25.000 جنيه .

والفئة الأعلى التي كانت تباع بسعر رسمي 675.000 جنيه، أصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض 625.000 جنيه، بفارق 50.000 جنيه.

وأعلن وكيل سكودا عن أسعار “سوبيرب” الجديدة التي شهدت انخفاضاً علي جميع فئات السيارة وصل إلي 25.000 جنيه للفئة الأولي لتباع بسعر رسمي 495.000 جنيه بدلاً من 520.000 جنيه.

والفئة الثانية أيضاً خفضت بنسبة 40.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 630.000 جنيه، بدلاً من 670.000 جنيه.

وقدم وكيل سكودا تخفيضا كبيرا على أعلى فئة من “سوبيرب” لتباع بسعر رسمي 665.000 جنيه بدلاً من 750.000 جنيه، بفارق 85.000 جنيه .



أوبل

وفي نفس سباق التخفيضات المستمر على السيارات، أعلنت شركة المنصور للسيارات، وهي الوكيل الحصري لماركة سيارات أوبل في مصر، عن تخفيض أسعار عدد من طرازات أوبل،خلال شهر يناير الجاري .

ووبدأ التخفيض بتراجع سعر سيارة أوبل كورسا نحو 10.000 جنيه ليصبح سعر الفئة الأولي رسميًا 279.900 جنيه بدلاً من 289.900 جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر رسمي 319.900 جنيه بدلاً من 329.000 جنيه.

كما تضمنت خطة الأسعار الجديدة تخفيض سعر سيارة “أوبل السيدان “انسيجيا”، لتباع الفئة الأولي بسعر رسمي 509.990 جنيه، بدلاً من 538.000 جنيه بفارق 28.010 جنيه، والفئة الثانية بسعر رسمي 549.990 جنيه بدلاً من 587.000 جنيه بفارق 37.010 جنيه، أما الفئة الأعلى فقدمتها المنصور بسعر 629.990 جنيه بدلاً من 669.000 جنيه بفارق 39.010 جنيه.

وضمن قائمة التخفيض، جاءت سيارة أوبل الرياضية متعددة الاستخدامات ” جراندلاند X” ، التي قدمها المنصور بسعر رسمي يبدأ من 489.990 جنيه بدلاً من 519.000 جنيه بفارق 30.000 جنيه.

كذلك تراجع سعر الفئة الثانية نحو 40 ألف جنيهًا، ليصبح سعرها الرسمي 529.990 جنيه، بدلاً من 569.990 جنيه، أما الفئة الأعلي فخفضت بنحو 35.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 579.990 جنيه بدلاً من 614.990 جنيه .