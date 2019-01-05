وزير الخارجية التونسي يسلم السيسي دعوة لحضور القمة العربية القادمة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير التونسي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية تونس سلم الرئيس رسالة نصية من شقيقه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والتي تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بتونس نهاية شهر مارس من العام الجاري.

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و أبدى الرئيس من جانبه كامل الترحيب بالدعوة الموجهة من الرئيس التونسي، معرباً عن استعداد مصر الكامل للعمل مع تونس لضمان نجاح القمة العربية وخروجها بقرارات هامة ومؤثرة تدعم مسيرة العمل العربي للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في ظل التطور الحادث في هذا الصدد، حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في شتى المجالات وتعزيز قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكومياً وشعبياً، لاسيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.

وفى نفس السياق تباحث الطرفين بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في ليبيا، مع الإشادة في هذا الإطار بدور الآلية الثلاثية لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في تنسيق مواقف الدول الثلاث تجاه الأزمة الليبية.

وتابع السفير بسام راضي أن خميس الجهيناوي تقدم بالتهنئة للرئيس على رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي 2019، حيث أكد الرئيس من جانبه اعتزام مصر في هذا الخصوص مواصلة تطوير ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك، معرباً عن تطلع مصر لتكثيف تنسيق المواقف مع الجانب التونسي إزاء القضايا والملفات الأفريقية محل الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة، لا سيما المتعلقة بالتنمية وصون السلم والأمن بالقارة، ومنوهاً بأن قيادة مصر لدفة الاتحاد الأفريقي ممثلةً عن إقليم شمال أفريقيا لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة سيمثل نجاحاً لجميع الدول العربية الأعضاء بالاتحاد.

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