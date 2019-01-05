الأرصاد: موجة باردة تجتاح البلاد تبدأ من الأحد والعظمى بالقاهرة 15 درجة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت ، الموافق 5 يناير، في نشرتها الدورية للتعريف بأحوال الطقس، أن محافظات جمهورية مصر العربية سوف تتعرض لموجة من الطقس البارد ، والذي يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق.

حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة غدا الأحد، أنخفاضًا ملحوظًا، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

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وعن نشاط الرياح، أوضح خبراء الأرصاد أن الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن ناحيته ذكر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض جمهورية مصر العربية لموجة برودة جديدة بانخفاض درجات الحرارة عن المعدل الحالي خلال الأسبوع الجاري، مستبعدًا أية احتمالات لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد العال أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا اعتبارًا من الأحد، متوقعًا أن تسجل العظمى بالقاهرة أقل من 17 درجة، فيما تسجل الصغرى ما بين 9 لـ 10 درجات، ناصحًا المواطنين بالالتزام بالملابس الثقيلة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، الموافق 6 يناير، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15

شبين الكوم 09 15

طنطا 07 15

دمنهور 07 14

الإسكندرية 06 14

بلطيم 07 15

مطروح 06 14

السلوم 05 13

سيوة 05 15

بورسعيد 10 15

دمياط 07 15

الزقازيق 08 14

الاسماعيلية 09 16

السويس 10 16

العريش 09 17

رفح 08 17

رأس سدر 10 17

نخل 02 14

نويبع 10 16

طابا 09 14

كاترين 01 – 10

الطور 08 17

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 19

مرسى علم 12 19

الفيوم 07 15

بنى سويف 06 15

المنيا 05 15

أسيوط 06 16

سوهاج 07 16

قنا 07 17

الأقصر 07 18

أسوان 09 19

أبوسمبل 10 18

الوادى الجديد 04 17

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 22

راس حدربة 17 23

حلايب 18 24​