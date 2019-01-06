بسبب العواصف الترابية..المرور تطالب المواطنين بتهدئة السرعة لمنع الحوادث

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تتعرض كافة محافظات جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الموافق 6 يناير، لموجه من الطقس السئ يصاحبها نشاط للرياح المحملة بالاتربة، ولهذا أصدرت الإدارة العامة للمرور بيانًا أهابت فيه بالمواطنين اتباع تعليمات القيادة الآمنة بسبب ظهور رياح محملة بالأتربة بالطرق السريعة و الرابطة بين المحافظات و بالمحاور الداخلية بالقاهرة والجيزة وتهدئة السرعات لمنع الحوادث بسبب ظهور أتربة كثيفة بطريق إسكندرية الصحراوى و الإسماعيلية و السويس و القطامية – العين السخنة و بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الفيوم الصحراوى وكوبرى أكتوبر و15 مايو ومحور المشير طنطاوى والشوارع الداخلية بالمحافظتين.

وبسبب تلك العواصف الترابية‘ فقد أهابت إدارة المرور ، بجميع السائقين بتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية والمسافة اللازمة للتوقف ، كما شددت الإدارة العامة المرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامى فى الوضع المنخفض.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار “الحارة المرورية” مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، واستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا و استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أطرافه مطلقاً.

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وقامت الإدارة العامة للمرور بتخصيص رقم لاستدعاء الإغاثة وهو 01221110000، كما أكدت إدارة المرور أنه فى حال حدوث عطل فجائى للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير .