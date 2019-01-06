الأوقاف تعلن موعد إطلاق الأذان الموحد وتطالب بقراءة جديدة للتراث

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طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد مجددا بقراءة جديدة، وعصرية إلى التراث الإسلامى من أجل إعادة اكتشاف ما به من “درر” مع مراعاة ما هو مقدس، ومرتبط بالذات الإلهية، وبالرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بالبشر فيمكن أن يتم إعادة مراجعته تبعًا لتطورات المجتمع.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماعه اليوم في “لجنة الإعلام” التابعة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، وبعض الواعظات ومسؤولي وزارة الأوقاف، “أن كل أمر لم يفعله النبي مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، وأنت تفعله تعبدا وتقربا لله لا شيء فيه كما أن كل ما استحدث بعد عهد النبي من شؤون الناس ولا يخالف أساس الشرع ليس من البدع”.

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وأضاف “إن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة باجتهاد المجتهدين فى قراءة النصوص ليست قراءنا، وأن بعضها قابل للتغير تبعًا لمقتضيات الزمان، والمكان، والأحوال والأشخاص”، وأكد وزير الأوقاف عن قيام وزارة الأوقاف فى نهاية شهر يناير الجاري لعام 2019، ببث تجريبي للأذان الموحد لإعلان الأذان بصوت مميز وشرعى، وذلك بعد تسوية المشاكل الفنية الخاصة بنظام الأذان الموحد”.

وصرح جمعة “إن وزارة الأوقاف تستهدف مع نهاية العام الجاري 2019، فتح ألف مدرسة قرآنية علمية في مساجد جمهورية مصر العربية، وهى الآن ثمانمائة مدرسة”، وأشار فى هذا الصدد إلى إن “أكاديمية الأوقاف الدولية التي سوف تفتتح الشهر الجاري، والتي سوف تدرس الكتب الجديدة، وأسس البلاغة، والثقافة، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية والثقافية من أجل تدريب علماء مميزين”.

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