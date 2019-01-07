مساعد وزير الداخلية: نتصدى بحزم لأي محاولات تعكر صفو احتفالات عيد الميلاد المجيد

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قام مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة اللواء أمجد عبدالفتاح، يوم الأحد بزيارة تفقدية إلى عدد من الكنائس القائمة في محافظة الإسماعيلية من أجل التأكيد على يقظة قوات التأمين الخاصة بتلك الكنائس.

كما شملت جولة مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة المرور على “الخدمات الأمنية” المعينة الخاصة بالكنائس، والبوابات الإلكترونية، وتعزيز جميع الكنائس بقوات إضافية، من أجل التصدي لأي طارئ يحل بالأمن العام، كما كلف عدد من مساعديه بمداومة المرور ونشر عناصر سرية لجمع كافة المعلومات، ورفع كافة المركبات من سيارات، وكذلك درجات نارية المتواجدة داخل الحرم الأمني بعد تعقيمها.

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شدد مساعد وزير الداخلية على زيادة تواجد “البوابات الإلكترونية” إلى جانب انتشار عناصر البحث الجنائي حول العمارات، وكذلك المباني والعقارات المجاور إلى الكنائس، والعمل على فحص كل المترددين على الكنائس، و عبورهم عبر البوابات الإلكترونية، والتفتيش للحقائب والسيارات، وتعقيم محيط كل الكنائس من قبل خبراء المفرقعات، والتصدي بكل قوة وحزم لأي عمل من شأنه تعكير صفو احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

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