برلمانية: رؤساء وقيادات العالم ينحنون تقديراً لما فعله الرئيس السيسي

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علقت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري النائبة غادة عجمى على تفاعل دونالد ترامب الرئيس الأمريكى على افتتاح رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد “مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح”.

صرح “إن دل ذلك فإنما يدل على انحناء رؤساء، وقيادات العالم تقديرا لما يفعله رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على جميع المحاور”.

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وأضافت النائبة غادة عجمي “إن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح رسالة قوية للعالم، وإن جمهورية مصر العربية تعد بلد الأمن والأمان والوحدة الوطنية”، وأشارت “يا جبل ما يهزك ريح”.

نعت البرلمانية شهيد مساء أمس الذي استشهد دفاعًا عن الكنيسة، وأكدت “إن رجال الشرطة، والجيش يدفعون أرواحهم ثمنًا حتى تظل جمهورية مصر العربية بلد الأمان والأمن، والاستقرار على الشعب المصري، وأن يدرك هذا بشكل جيد”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب قائلاً “إن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ينقل الدولة المصرية إلى مستقبل أكثر إشراقًا”، وأعرب دونالد ترامب عن سعادته بشأن افتتاح أكبر كاتدرائية بمنطقة الشرق الأوسط.

صرح الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر” جاء فيها “أنا متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر، وهم يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر قوة وشمولية”.

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