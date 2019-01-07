برلماني يطرح استفتاء بشأن تعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة

طرح عضو البرلمان المصري النائب هيثم الحريرى، استطلاع رأى عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي على” تويتر”، حول رأى متابعيه على تعديل الدستور المصري من أجل زيادة “مدة الرئاسة”.

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وتجاوب عدد من متابعي البرلماني “هيثم الحريرى” مع الاستطلاع، حيث وافق نحو ما يقارب من 88% على تعديل الدستور، المصري، من أجل زيادة مدة الرئاسة.

وكشف العديد من الذين أبدوا رأيهم على استطلاع الرأي الذي طرحه البرلماني، و أعلنوا عن موافقتهم على “تعديل الدستور المصري”، وأعلن أحد المتعلقين على الاقتراح “”هنعدل الدستور، والسيسى رئيس مصر مدى الحياة”، بينما صرح آخر “نعم ومليون نعم على التعديل”.