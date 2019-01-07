السيسي أثناء افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح: لا أحد يؤثر على المصريين.. والفتن لن تنتهي

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صرح رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” خلال كلمته بافتتاح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، التي تعد أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة، “لن نسمح لأحد أن يؤثر علينا، ولا أحب تعبير الفتنة الطائفية، لأننا مش كدا، فنحن جميعًا واحد، وهنفضل واحد”.

وأضاف “نسجل اليوم معنى شجرة المحبة التي غرسناها لبعض، ومحبتنا لبعضنا البعض، هذه الشجرة لازم نحافظ عليها ونخلى بالنا منها، ونكبرها حتى تخرج ثمارها من مصر للعالم كله، من خلال المحبة والتسامح والتآخي بين الناس وبعضها”.

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وواصل رئيس جمهورية مصر العربية “إن الفتن لن تنتهى، وربنا سبحانه وتعالى حفظ مصر، وسوف يحفظها لأجل وخاطر اهلها”.

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