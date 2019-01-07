نصائح هامة لتجنب الإصابة بالبرد والأنفلونزا فى الجو البارد المترب

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يسود جمهورية مصر العربية طقس “شديد البرودة”، مصحوبة بموجة من الأتربة التى تنتشر فى كافة أنحاء الدولة المصرية، مما يعرض البعض إلى نوبات من السعال، والبرد، والأنفلونزا، وتؤدي تلك الموجة إلى تدهور بعض الأشخاص المصابين بحساسية الصدر.

وصرح أستاذ الأمراض الصدرية، ووزير الصحة الأسبق الدكتور محمد عوض تاج الدين “أن تلك الأجواء شديدة البرودة و المصحوبة بالأتربة، التي لها تأثير سلبي على مرضى الجهاز التنفسي، والأمراض المزمنة، مثل حالات حساسية الصدر، والسدة الرئوية، ولهذا يسبب تهيجا بالأغشية المخاطية المبطنة للشعب الهوائية، ويؤدي إلى حدوث ضيق حاد بالشعب الهوائية”.

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نصائح هامة للمصابين بالأمراض التنفسية في الجو البارد المترب

الاعتماد على المشروبات الدافئة، حيث نصح الدكتور محمد عوض تاج الدين المرضى المزمنين بعدم الخروج من المنزل، وإن كان هناك ضرورة قصوى من أجل الخروج فيجب أن يوضع منديل مبلل على الفم، والأنف، أو كمامة.

الحرص على تناول المشروبات الصحية، مع الالتزام بتناول الأدوية المقررة لهم سواء كانت أدوية على المدة الطويل، أو على المدى القصيرة، وإذا حدث ضيق حاد في التنفس، أو ضيق في الشعب الهوائية، فيجب استخدام الأدوية التي تؤدي إلى توسع الشعب الهوائية من أجل الاستنشاق.

نصائح للوقاية من نزلات البرد أثناء الجو البارد المترب للوقاية من نزلات البرد والأمراض التنفسية، ينصح بعدم الانتقال من الجو الدافئ إلى الجو البارد مرة واحدة. رابعا: إذا كان هناك مريض بالانفلونزا يتجنب العطس والسعال فى وجه الآخرين، ووضع منديل على الفم والأنف. خامسا: ينصح بالراحة حتى يتم الشفاء، الهدف الأول هو منع حدوث مضاعفات، والهدف الثانى هو عدم عدوى الآخرين سواء من أفراد أسرته، أو من الزملاء بالعمل. إذا كان هناك مريض بـ “الانفلونزا” يتجنب العطس والسعال فى وجه الآخرين، مع وضع منديل على الفم، والأنف أثناء العطس أو السعال، كما ينصح بالراحة حتى يتم الشفاء، الهدف الأول هو منع حدوث مضاعفات، وعدم عدوى الآخرين سواء من أفراد أسرته، أو من زملاء في العمل. أما بالنسبة إلى الأطفال المصابين بالحساسية يتجنبوا الخروج، وغلق كافة النوافذ بشكل محكم، وعدم دخول الأتربة، وتناول السوائل الدافئة، مثل المياه العادية، وكذلك تناول المشروبات الدافئة مثل النعناع، و الينسون، والتليو. بمجرد الشعور بأعراض البرد، أو الشعور بالزكام سواء كانت مصحوبة بارتفاع درجة حرارة جسم الشخص المصاب، أو لا يتم تناول الأدوية المسكنة مثل: أدوية “الباراسيتامول، ومضادات الهستامين”الحساسية”، وإذا حدث ارتفاع فى درجة الحرارة، أو أى أعراض تنفسية حادة لابد فى هذه الحالة أن يتم استشارة الطبيب المعالج. أقرا المزيد نصائح هامة للحفاظ على سيارتك خلال فصل الشتاء