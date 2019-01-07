الخارجية: مصر تستقبل عيد الميلاد بكل محبة وسعادة ولن تتمكن أي أياد مخربة من إفسادها

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، “أن جمهورية مصر العربية تستقبل عيد الميلاد المجيد، بكل المحبة والسعادة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال تغريده له عبر موقع تويتر، صرح فيها “أن هذه المحبة مقدر لها الاستمرار والدوام عبر كل العصور، أن السعادة لن تتمكن أي أياد مخربة من إفسادها”.

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كما وجه المستشار التهنئة إلى الأخوة الأقباط ووصفهم بأنهم أخوة الوطن، وأضاف “كل التهاني القلبية والتمنيات الطيبة لإخوة الوطن”.

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