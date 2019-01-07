رسائل شيخ الأزهر أثناء إفتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح

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وجه شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عدد من الرسائل، خلال حضور فعاليات إفتتاح “مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح” القائمين في العاصمة الإدارية الجديدة.
رسائل شيخ الأزهر أثناء افتتاح كاتدرائية المسيح
- افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة حدث استثنائي ربما لم يحدث من قبل على مدى تاريخ الإسلام، وتاريخ المسيحية.
- افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، يعدان أكبر صرحين من دور العبادة في جمهورية مصر العربية من أقصاها إلى أقصاها.
- يحق لجمهورية مصر العربية أن نفخر بافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة على سائر الأمصار.
- وجه شيخ الأزهر الشكر إلى السيد الرئيس على هذين الصرحين، وتقدم إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وإلى الأخوة الأقباط بأجمل التهاني على افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح.
- أعلن أن كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة سوف تقف بدون أدنى شك إلى جوار مسجد الفتاح العليم في الصمود من أجل التصدي لكل محاولات العبث باستقرار الوطن المصري.
- الدول الإسلامية ضامنة شرعًا لكنائس المسيحيين، ومعابد اليهود.
- الشرع يكلف المسلمين بحماية “المساجد والكنائس”، بالقدر نفسه والمسلمون يتقدمون في حماية الكنائس على اخوتهم المسيحيين بناء على آية صحيحة في القرآن الكريم تكلف بالقتال للدفاع عن دور العبادة.
- نعبر لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عن شكرنا الجزيل، وأتقدم إلى أخي العزيز البابا تواضروس الثاني بأجمل التهاني
- ليس من العلم أن تستدعى فتاوى قيلت في زمن معين مثل “الحروب الصليبية أو الحكم الروماني”، ليفتوا بها اليوم ويقولون لا يجوز في الإسلام بناء الكنائس وهذا يعد خطأ فادح.
- أسألوا التاريخ يخبركم أن كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام.
- شكرًا لكل السواعد المصرية الفتية التي أنجزت هذا الصرح في وقت قياسي.
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