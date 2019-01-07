التضامن تبدأ توعية الأسر بمزايا قانون ذوي الإعاقة وكيفية الاستفادة منه

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صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي، “إن الوزارة تعمل في مجموعة من النماذج، لكي يستطيع الأشخاص من فئة ذوي الإعاقة الاستفادة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأشارت والي “أنه سوف يبدأ العمل من خلال بناء قاعدة البيانات، والتقدم بطلب الخدمات من خلال مجموعة من النماذج وهو التنفيذ على أرض الواقع لقانون الإعاقة، والعمل على التوعية بالمزايا التي يقدمها القانون، وتوعية الأسر حول كيفية الاستفادة، وما هي الواجبات، وما هي الحقوق التي ترتبت على صدور القانون ولائحته”.

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات “المؤتمر الصحفي”، إلى “أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة موجود على موقع الوزارة الرسمي، وتم تسجيله بلغة الإشارة، وجاري العمل على تسجيل اللائحة التنفيذية بلغة الإشارة وطريقة برايل”، وأشارت إلى “أن المزايا التي تحدد بموجب هذا القانون تختلف من وزارة إلى أخرى، وكل وزارة يكون لها مسؤوليات محددة تعمل على تطبيقها”.

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