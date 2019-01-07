تفاصيل مبادرة حياة كريمة.. القرى الأكثر احتياجًا والجهات المسؤولة عن التمويل والخدمات المقدمة

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منذ أن أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عن إطلاق مبادرة “حياة كريمة” للأسر الأكثر احتياجًا منذ بداية العام الجديد 2019، كل ما تريد معرفته عن مبادرة حياة كريمة، والفئات المستحقة لها، وماهية تلك المبادرة.

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تتضمن تنمية أفقر مائة قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من سبعين في المئة خلال نحو عام، وأشار إلى أن عدد القرى قد يرتفع عن هذا العدد.

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القرى التي تم اختيارها تبعًا لخرائط الفقر المحدثة

وبحسب بيان سابق تم الإعلان عنه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فإن هذه القرى قد تم اختيارها تبعًا لخرائط الفقر المحدثة، ومعظمها في محافظات “الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد/ والقليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وشمال سيناء”.

الجهات المسؤولة عن تمويل مبادرة حياة كريمة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي “أن تكلفة مبادرة حياة كريمة، والتي تبلغ ملياري جنيهًا مصريًا، سوف يتم تمويل جزء منها من قبل “وزارة المالية المصرية”، والباقي من خلال يتم تمويله من قبل “الجمعيات الأهلية” التي سوف تشارك في مبادرة حياة كريمة.

سوف تدفع الجمعيات الأهلية نسبة مئوية تصل إلى عشرين في المئة من الخدمات المقدمة من قبل مبادرة كريمة، والتي سوف تمولها وزارة المالية، كما أن بعض من خدمات المبادرة سوف تتحملها وزارة المالية بشكل كامل، والجمعيات الأهلية.

وتخطط وزارة التضامن الاجتماعي إلى الإشراف على مبادرة حياة كريمة بشكل كامل، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية من أجل تنمية متكاملة القرى الفقيرة، والقرى الأكثر احتياجًا، كما تعد برامج الدعم النقدي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي جزء من مبادرة حياة كريمة إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى مثل: “القوافل الطبية، والمدارس المجتمعية، وتجهيز العرائس، وتسديد ديون الغارمات، وتقديم برامج التدريب المهني للراغبين، وغيرها من الخدمات، وعمليات العيون، والقلب”.

تهدف “مبادرة حياة كريمة” التي تم إطلاقها على مستوى جمهورية مصر العربية، من أجل توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام الجاري 2019، حيث كتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أوجه الدعوة لمؤسسات، وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019”.

الخدمات المراد توفيرها من خلال مبادرة حياة كريمة

توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لأسر المنازل التي لا تتمتع بتلك الخدمات، ضمن مشروع “سكن كريم”.

توفير البطاطين والمفروشات من أجل مواجهة برد الشتاء.

تأهيل منازل الأسر الفقيرة، وتثقيف المنازل.

تجهيز العرائس الأيتام وغيرها من الخدمات الأخرى.

إطلاق قوافل طبية لعلاج الأسر الأولى بالرعاية.

إجراء عمليات جراحية للحالات التى تحتاج لذلك.

إجراء كشف العيون.

زراعة قوقعة.

إجراء عمليات قسطرة وقلب.

توفير الأجهزة التعويضية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى .

وسوف يتم إقامة خمسة عشر مدرسة مجتمعية.

العمل على توفير فرص عمل .

إقامة مشروعات صغيرة.

تأهيل الأسر للمشروعات الصغيرة.

عمل تدخلات بيئية تحت شعار “قرى نظيفة”.

التركيز أيضا على مفهوم التطوع والحث على المشاركة المجتمعية.

إقامة حضانات للأطفال وكذلك الحضانات المنزلية مما سوف يعمل على توفير فرص عمل للسيدات.

وجُود حضانات تعمل تبعًا للمعايير على أن يتم بعد ذلك استهداف مناطق أخرى أولى بالرعاية.

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