حديقة الحيوان تستقبل 9 آلاف زائر خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

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صرح مدير حديقة الحيوان بالجيزة الدكتور رشاد رحيم عن تزايد الإقبال من قبل الزائرين المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، في حديقة الحيوان خلال فترة بعد ظهر اليوم الاثنين، ولفت إلى أن عدد الزائرين وصل إلى ما يقارب من تسعة آلاف زائر حتى الوقت الراهن.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن “وزارة الزراعة”، قد أعلنت رفع حالة الطوارئ من أجل استقبال زورا احتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال خطة تفصيلية، وإجراءات أمنية مشددة، وعروض بانوراما “للولادات الجديدة، وعروض جديدة للحيوانات” لأول مرة.

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تشهد “حديقة الحيوان الجيزة” زيادة في إقبال الزائرين خلال فترة احتفالات عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من الاحتفالات والفرحة على وجوه المحتفلين على الرغم من حالة الطقس شديد البرودة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

كما أكد مدير حديقة الحيوان بالجيزة، عن استعداد حديقة الحيوان من أجل استقبال الزوار خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأشار إلى “أن الوضع عادة ما يكون هادئا خلال فترة احتفالات عيد الميلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين بنهاية اليوم إلى ما يقارب من عشرين ألف زائر”.

وأكد على وجود “سيارات إسعاف” في داخل حديقة الحيوان بالجيزة، إلى جانب وجود سيارات للحماية المدنية، إلى جانب تمركز عناصر الأمن الإداري في الحديقة تحسبًا لوقوع أي حالة طوارئ، ومنع أي معاكسات أو وقوع أي حالات شغب، بالإضافة إلى التنسيق مع “قوات الأمن” التي توجد بشكل كبير على بوابات دخول وخروج الحديقة من أجل تأمين الزوار.

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