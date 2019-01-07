الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء.. كاترين تحت الصفر والقاهرة 9

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صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتهم أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد البرودة على المناطق الشمالية للدولة المصرية، وتمتد برودة الطقس حتى محافظة القاهرة، ويميل الطقس إلى البرودة على المناطق الشمالية من محافظات الصعيد، ويكون الطقس معتدل على مناطق جنوب الصعيد، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومناطق شمال الصعيد، أما بالنسبة إلى نشاط الرياح يكون أغلبها شمالية غربية، تنشط حركة الرياح على شمال الدولة المصرية، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض “الرؤية الأفقية”.

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يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل، وتؤدي تلك الموجة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين “البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر”، وتتكاثر السحب المنخفضة، والسحب المتوسطة على شمال الدولة المصرية، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، كما تمتلك إلى محافظة القاهرة.

حالة البحر

وأعلن الخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأبيض المتوسط تكون مضطربة جدًا، وتشهد ارتفاع حركة الأمواج والتي تصل إلى ثلاثة أمتار وقد تصل إلى أربعة أمتار، أما بالنسبة إلى نشاط الرياح فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 يناير 2019

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء الثامن من شهر يناير لعام 2019، على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة الصغرى 08، والعظمى 16.

شبين الكوم الصغرى 09، والعظمى 16.

طنطا الصغرى 08، والعظمى 16.

دمنهور الصغرى 07، والعظمى 14.

الإسكندرية الصغرى 07، والعظمى 14.

بلطيم الصغرى 07، والعظمى 14.

مطروح الصغرى 07، العظمى 15.

السلوم الصغرى 07، والعظمى 14.

سيوة الصغرى 08، والعظمى 15.

بورسعيد الصغرى 08، والعظمى 16.

دمياط الصغرى 08، والعظمى 15.

الزقازيق الصغرى 08، والعظمى 16.

الإسماعيلية الصغرى 07، والعظمى 17.

السويس الصغرى 08، والعظمى 16.

العريش الصغرى 07، والعظمى 17.

رفح الصغرى 08، والعظمى 17.

رأس سدر الصغرى 09، والعظمى 18.

نخل الصغرى 03، والعظمى 16.

نويبع الصغرى 08، والعظمى 19.

طابا الصغرى 09، والعظمى 16.

كاترين الصغرى -01، والعظمى 10.

الطور الصغرى 08، والعظمى 18.

شرم الشيخ الصغرى 10، والعظمى 20.

الغردقة الصغرى 09، والعظمى 20.

مرسى علم الصغرى 10، والعظمى 20.

الفيوم الصغرى 07، والعظمى 17.

بنى سويف الصغرى 06، والعظمى 17.

المنيا الصغرى 05، والعظمى 17.

أسيوط الصغرى 03، والعظمى 17.

سوهاج الصغرى 06، والعظمى 17.

قنا الصغرى 06، والعظمى 18.

الأقصر الصغرى 05، والعظمى 18.

أسوان الصغرى 07، والعظمى 19.

أبوسمبل الصغرى 09، العظمى 18.

الوادى الجديد الصغرى 04، العظمى 18.

شلاتين الصغرى 13، والعظمى 22.

أبو رماد الصغرى 14، والعظمى 21.

رأس حدربة الصغرى 14، والعظمى 22.

حلايب الصغرى 15، والعظمى 21. ​

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