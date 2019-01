تعرف على أسعار سيارات 18 علامة تجارية بعد التخفيضات الجمركية

Advertisements

تغيرت خريطة أسعار السيارات في الأسبوع الأول من العام الحالي 2019 في السوق المصري ، وذلك بعد إعلان عدد من وكلاء الشركات ووكلاء العلامات التجارية الشهيرة في سوق السيارات ، جملة من التخفيضات الكبيرة على أسعار السيارات ، سواء التي تم تجميعها محليا أو المستوردة.

نسب التخفيضات التي أقرها وكلاء العلامات التجارية ، تباينت وفقا لأسعار الطرز التي طالها التخفيض ، حيث تراجعت بعض أسعار السيارات بمقدار 2000 جنيه ، بينما تراجعت سيارا أخرى أكثر من مليوني جنيه.

التخفيضات التي بدأت أول أيام يناير 2019 حتى اليوم ، شملت 18 علامة تجارية ، وتتزامن تلك التخفيضات مع دخول الإعفاءات الجمركية على واردات دول الاتحاد الأوروبي من السيارات حيز التنفيذ.

يرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أشهر العلامات التجارية وأسعار السيارات بعد خفض أسعارها ، وهي كما يلي:

أولا: موديل فورد

حركت شركة «أوتو جميل» الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر ، أسعار بعض طرازاتها ، وذلك بقيم تتراوح بين 25 و75 ألف جنيه مصري ، حيث طالت التخفيضات طراز «جراند سي ماكس» ، ليصبح سعر الفئة الأولى 449 ألفا و900 جنيه مصري ، وبلغ قدر التخفيض 25 ألف جنيه ، والسعر قبل التخفيض 479 ألفا و900 جنيه مصري ، وانخفض سعر الفئة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه ، وأصبح سعرها 499 ألفا و900 جنيه مصري ، بدلا من 529 ألفا و900 جنيه مصري.

كما انخفضت فئات «فورد فيوجن» بنحو 50 ألف جنيه مصري ، حيث أصبح سعر الفئة الأولى 474 ألفا و900 جنيه مصري ، والفئة الثانية 524 ألفا و900 جنيه مصري ، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 599 ألفا و900 جنيه مصري ، والفئة الرابعة 624 ألفا و600 جنيه مصري.

النصيب الأكبر من التخفيضات كان من نصيب «فورد كوجا» ، بعد تراجع أسعار فئاتها الأربعة المتاحة في مصر بقدر 75 ألف جنيه ، ليصبح السعر الجديد للفئة القياسية 474 ألفا و900 جنيه مصري ، والفئة الثانية 549 ألفا و900 جنيه مصري ، والفئة الثالثة 624 ألفا و900 جنيه مصري ، والفئة الكاملة 674 ألفا و600 جنيه مصري.

ثانيا: موديل بيجو

حرّك تحالف «المنصور – سكوب» للاستثمار الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر ، أسعار كل الطرازات المتاحة في السوق المحلي ، وذلك بنسب تتراوح بين 10 و40 ألف جنيه ، حيث أقر الوكيل تخفيضا قدره 20 ألف جنيه على كل موديلات بيجو 301 موديل 2019 ، ليصبح بذلك سعر الفئة القياسية 249 ألفا و990 جنيها مصريا ، بدلًا من 269 ألفا و990 جنيها مصريا ، بينما أصبح سعر الفئة الأعلى 279 ألفا و990 جنيها مصريا.

وبحسب خريطة الأسعار الجديدة ، انخفضت أسعار بيجو 508 الجديدة 10 آلاف للفئات الثمانية ، حيث تبدأ الأسعار من 469 ألفا و990 جنيها مصريا ، بدلًا من 479 ألفا و990 جنيها مصريا ، بينما وصل سعر الفئة GT Line + الأعلى 599 ألفا و990 جنيها مصريا ، بدلًا من 609 آلاف و990 جنيها مصريا.

نصيب الأسد من التخفيضات ذهب لموديلات بيجو 3008 و5008 ، حيث تراجعت أسعار الطرازات بواقع 40 ألف جنيه ، ‘تبدأ أسعار بيجو 3008 بعد التخفيض ، من 499 ألفا و990 جنيها مصريا بدلًا من 539 ألفا و990 جنيها مصريا ، وتصل إلى 639 ألفا و990 جنيها مصريا ، بدلًا من 679 ألفا و990 جنيها مصريا.

أصبح سعر الفئة القياسية من بيجو 5008 بحسب التخفيضات الجديدة 579 ألفا و990 جنيها مصريا ، بدلًا من 619 ألفا و990 جنيها مصريا ، ووصل سعر الفئة الأعلى 709 آلاف و990 ألف جنيه مصري ، بدلًا من 749 ألفا و990 جنيها مصريا.

ثالثا: موديل ألفا روميو

أعلنت شركة «فيات – كرايسلر» قائمة أسعارها الجديدة لموديلات السيارة الإيطالية الشهيرة «ألفا روميو» ، التي انخفضت بنسب تتراوح بين 24 و700 ألف جنيه ، كما أوضحت الشركة أن الأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها مع انطلاق 2019 ، تشمل السيارة الصغيرة الهاتشباك «ميتو» التي انخفضت بنحو 24 ألف جنيه ، والهاتشباك «جوليتا» التي انخفضت أسعار فئتها الأولى بنحو 33 ألف جنيه مصري ، ليصبح سعرها 516 ألف جنيه مصري ، 516.000 جنيه ، بدلا من 549 ألف جنيه ، والفئة الثانية انخفضت بنحو 36 ألف جنيه ، ليصبح سعرها 563 ألف جنيه ، بدلاً من 599 ألف جنيه.

التخفيض شمل كذلك السيارة السيدان «جوليا» ، التي انخفضت أسعار فئتها الأولى نحو 250 ألف جنيه ، ليصبح سعرها 749 ألف جنيه ، بدلاً من 999 ألف جنيه ، وانحفضت الفئة الثاني من مليون و90 ألف جنيه ، إلى 817 ألفا و500 جنيه مصري ، بفارق 272 ألف جنيه.

الفئة الأعلى من جوليا بمحرك سعة 2.9 لتر انخفضت نحو 588.000 جنيه ، ليصبح سعرها مليون و762 ألفا و500 جنيه ، بدلا من 2 مليون و350 ألف جنيه ، كما أعلنت الشركة تخفيض أسعار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «ستيلفيو» ، التي كان سعر فئتها الأولى مليون و390 ألف جنيه ، وأصبح سعرها مليون و42 ألفا و500 جنيه ، أما الفئة الأعلى المزودة بمحرك 2.9 لتر ، انخفض سعرها بنحو 700 ألف جنيه ، ليصبح سعرها 2 مليون و100 ألف جنيه ، بدلاً من 2 مليون و800 ألف جنيه.

رابعا: موديل سكودا

حركت شركة «كيان إيجيبت» وكيل سيارات سكودا في مصر ، أسعار بعض الطرازات بداية من 2019 ، ويشمل سيارتها «كودياك» الرياضية متعددة الاستخدامات ، التي تقدم في مصر بمحرك سعة 1.4 لتر ، والسعر الرسمي لها يبدأ من 610 آلاف جنيه قبل التخفيض ، و580 ألف جنيه بعد التخفيض بفارق 30 ألف جنيه ، والفئة الثانية من «كودياك» كانت تباع بـ730 ألف جنيه قبل التخفيض ، ووصل إلى 710 آلاف جنيه بفارق 20 ألف جنيه.

الفئة الأعلى من “كودياك” كان سعرها 830 ألف جنيه قبل التخفيضر، وأصبح سعرها بعد التخفيض 760 ألف جنيه ، بقارق 70 ألف جنيه.

شملت التخفيضات سيارة سكودا السيدان الشهيرة «أوكتافيا» ، حيث كانت فئتها الأولى بـ450 ألف جنيه ، وأصبح سعرها 385 ألف جنيه ، والفئة الثانية كانت بـ525 ألف جنيه ، وبعد التخفيض أصبح سعرها 440 ألف جنيه ، بفارق 85 ألف جنيه ، ووصلت نسبة التخفيض في الفئة الثالثة إلى 100 ألف جنيه ، حيث كان سعرها 590 ألف جنيه ، وأصبح 490 ألف جنيه بعد التخفيض.

التخفيض شمل كذلك سيارة سكودا كاروك بفئتيها ، حيث كانت الأولى بـ585 ألف جنيه ، وأصبحت بـ560 ألف جنيه ، والفئة الأعلى كانت بـ675 ألف جنيه ، وأصبح 625 ألف جنيه.

انخفضت أسعار سوبيرب الجديدة فالفئة الأولى كانت تباع بـ495 ألف جنيه جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه ، والفئة الثانية كانت بـ630 ألف جنيه، بدلاً من 670 ألف جنيه ، بينما قدم وكيل سكودا تخفيضا كبيرا علي أعلى فئة من «سوبيرب» لتباع بسعر 665 ألف جنيه ، بدلاً من 750 ألف جنيه ، بفارق 85 ألف جنيه.

خامسا: موديل أوبل

خفضت شركة المنصور للسيارات ، الوكيل الحصري لـَ«أوبل» في مصر أسعار عدد من طرازات أوبل، في يناير الحالي ، حيث خفض وكيل أوبل أسعار كورسا ، والفئة الأولى بـ279 ألف جنيه ، بدلاً من 289 ألفا و900 جنيه ، والفئة الثانية تباع بـ319 ألفا و900جنيه بدلا من 329 الف جنيه.

كما شمل التخفيض سيارة أوبل السيدان إنسيجيا ، لتباع الفئة الأولى بـ509 آلاف و990 جنيها مصريا ، بدلاً من 538 ألف جنيه ، والفئة الثانية بـ549 ألفا و990 جنيها مصريا ، بدلاً من 587 ألف جنيه ، والفئة الأعلى بـ629 ألفا و990 جنيها مصريا ، بدلاً من 669 ألف جنيه.

وكذلك ضمت قائمة التخفيض سيارة أوبل الرياضية متعددة الاستخدامات جراند لاند X ، بسعر 489 ألفا و990 جنيها ، بدلاً من 519 ألف جنيه ، والفئة الثانية بـ529 ألفا و990 جنيها ، بدلاً من 569 ألفا و990 جنيها مصريا ، وانخفضت الفئة الأعلى بنحو 35 ألف جنيه ، ليصبح سعرها 579 ألفا و990 جنيها ، بدلا من 614 ألفا و990 جنيها مصريا.

سادسا: موديل فيات

أعلنت شركة «فيات – كرايسلر» الأسعار الجديدة لموديلات سياراتها ، التي انخفضت بقيمة تتراوح بين 6 آلاف و40 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة فيات تيبو السيدان بعد التخفيض ، بدأ من 228 ألف جنيه ، بدلا من 234 ألف جنيه ، وهي ذات النسبة التي طبقت على الفئة الثانية التي أصبح سعرها الرسمي 238 ألف جنيه ، بدلاً من 244 ألف جنيه ، بينما وصلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك إلى 10 آلاف جنيه ، ليصبح سعرها 293 ألف جنيه بدلا من 303 آلاف جنيه ، وكذلك انخفضت أعلى فئة من تيبو سيدان بنسبة 11 ألف جنيه ، ليصبح سعرها 329 ألف جنيه ، بدلاً من 340 ألف جنيه ، وكذلك خفضت الشركة أسعار فئة تيبو الهاتشباك بنحو 8 آلاف جنيه ، ليصبح سعرها 327 ألف جنيه بدلاً من 335 ألف جنيه.

كما أقرت «فيات – كرايسلر»تخفيض سياراتها بونتو الهاتشباك بقيمة 11 ألف جنيه ، لتبدأ من 204 آلاف جنيه ، بدلاً من 215 ألف جنيه ، أما فيات 500X فوصل إجمالي التخفيضات عليها لـ30 ألف جنيه ، وأصبح سعر الفئة الأولى 385 ألف جنيه ، بدلاَ من 410 آلاف جنيه ، والفئة الأعلى بسعر رسمي 480 ألف جنيه ، بدلا من 510 آلاف جنيه ، كما خفضت الشركة أسعار أيقونتها الكوبية الصغيرة 500، بنحو 30 ألف جنيه ، لتباع بسعر رسمي يبدأ من 345 ألف جنيه بدلاً من 375 ألف جنيه ، كما خفضت الشركة أسعار فيات 500C الكابورليه، بنحو 40 ألف جنيه ، وأصبحت السيارة تباع بـ385 ألف جنيه ، حيث تقدم الشركة سيارتها بنوعين من المحركات ، الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ، والثاني محرك كبير مكون من 6 أسطوانات ، سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان.

وكذلك قدمت الشركة تخفيضاتها عليه الفئات الثلاثة التي تطرحها في الأسواق ، لتبدأ أسعار الفئة الأولى المزودة بنظام الدفع الثنائي للعجلات من 845 ألف جنيه ، بدلارمن 890 ألف جنيه ، كما كشفت تويوتا إيجيبت ، عن سعر الفئة الثانية المزودة بمحرك 2.7 لتر ، والتي تأتي بنظام الدفع الرباعي للعجلات ، وأصبح سعرها الرسمي 915 ألف جنيه ، بدلاً من 965 ألف جنيه ، وأيضاخفضت أسعار الفئة الأعلى من «فورتشنر» المزودة بمحرك 4.0 لترات ، بنسبة 75 ألف جنيه ، لتباع بمليون و25 ألف جنيه.

سابعا: موديل لاند روفر

شركة MTI الوكيل الحصري لسيارات لاند روفر ، أعلنت قائمة الأسعار الجديدة التي انخفضت بنسب كبيرة ، خاصة السيارات المزودة بمحركات تجاوزت سعتها 2.0 لتر ، والتي تجاوزت 1.5 مليون جنيه على بعض الطرازات.

وانخفضت أسعار ديسكفري سبورت الفئة الأولى من مليون و700 ألف جنيه مصري ، إلى مليون و300 ألف جنيه مصري ، والفئة الثانية من مليون و950 ألف جنيه مصري ، إلى مليون و500 ألف جنيه مصري ، كما انخفضت أسعار رانج روفر ورانج روفر سبورت.

ثامنا: موديل جيب

أعلنت شركة «فيات – كرايسلر» الأسعار الجديدة لموديلات السيارة الأمريكية الشهيرة جيب ، والتى شهدت انخفاضات تتراوح بين 35 حتى 105 آلاف جنيه ، كما أعلنت الشركة أن نسبة التخفيضات على سيارتها رانجلر رباعية الدفع المزودة بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3.6 لترات ، وصل إلى 35 ألف جنيه ، لتباع بـ840 ألف جنيه بدلا من 875 ألف جنيه ، وكذلك خفضت الشركة أسعار جراند شيروكي المجمعة محليا ، ليصبح سعرها مليون و190 ألف جنيه ، بدلا من مليون و295 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض 105 آلاف جنيه.

كما شملت قائمة التخفيضات سيارة جيب الصغيرة رينيجيد ، المزودة بنوعين من المحركات ، الأول سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصانا ، والثاني محرك توربيني سعة 1.4 لتر بقوة 170 حصانا ، بنظام الدفع الكلي للعجلات ، وكذلك أعلنت الشركة تخفيضات على نسخة الدفع الأمامي ، لتباع بـ495 ألف جنيه ، بدلا من 560 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض 65 ألف جنيه ، وقدمت الشركة تخفيضات على نسخة الدفع الرباعي من رينيجيد ، لتباع بـ545 ألف جنيه ، بدلاً من 600 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض 55 ألف جنيه.

تاسعا: موديل جاجوار

شركة MTI الوكيل الحصري لسيارات جاجوار في مصر ، أعلنت قائمة الأسعار الجديدة التي شهدت انخفاضا كبيرا على بعض الطرازات ، حيث تقدم سيارات جاجوار في السوق المصري في 5 طرازات ، حيث انخفض طراز جاجوار إف تايب وجاجوار إف بيس وجاجوار إي بيس وجاجوار إكس إي ، وجاجوار إكس إف بجميع فئاتهم.

عاشرا: موديل سيات

شركة كيان إيجيبت وكيل علامة سيات في مصر ، أعلنت تحريك أسعار ااطرازات المتاحة في السوق المحلي طراز 2019 ، بنسب تتراوح بين 25 وحتى 65 ألف جنيه ، حيث أعلن الوكيل تخفيضا على سيارة سيات الشهيرة الهاتشباك إبيزار، التي يبدأ سعرها الرسمي من 270 ألف جنيه ، بدلا من 295 ألف جنيه.

وكيل سيات قدم تخفيضا على الفئة الثانية والثالثة ، لتباع الفئة الثانية بـ325 ألف جنيه بدلا من 358 ألف جنيه ، والفئة الأعلى بـ339 ألف جنيه ، بدلا من 372 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض 33 ألف جنيه.

وكذلك انخفضت أسعار ليون ، التي تضمنت الفئة الأولى المزودة بمحرك 1.6 لتر ، والثانية المزودة بمحرك 1.4 لتر المزودة بشاحن هواء تيربو، وأصبحت تبدأ ليون، من 375 ألف جنيه ، بدلا من 405 آلاف جنيه ، بنسبة تخفيض 30 ألف جنيه للفئة الأولى ، كما خفضت الفئة الثانية من ليون بقيمة 40 ألف جنيه ، لتباع بـ385 ألف جنيه ، بدلاً من 425 ألف جنيه.

وأعلن وكيل سيات تخفيضات كبيرة على أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تحمل علامة الشركة الإسبانية ، وتقدم أتيكا في 4 فئات مختلفة التجهيزات ، جميعها مزودةة بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر ، وبقوة 150 حصانا ، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتكنولوجيا DSG DRY.

وتبدأ أسعار أتيكا من 495 ألف جنيه ، وبعد التخفيض أصبحت تباع بسعر رسمي 460 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض قدرت بـ35 ألف جنيه ، كما قدم وكيل سيات تخفيضا على الفئة الثانية لتباع بسعر 525 ألف جنيه ، بدلا من 570 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض 45 ألف جنيه ، والفئة الثالثة انخفضت بمقدار 55 ألف جنيه ، ا تباع بسعر 565 ألف جنيه ، بدلا من 620 ألف جنيه.

أما أكبر نسبة تخفيض فكانت على الفئة الأعلى من أتيكا ، حيث انخفضت 65 ألف جنيه دفعه واحدة ، وأصبح سعرها 574 ألف جنيه ، بدلا من 639 ألف جنيه ، كما شملت قائمة التخفيض سيارة سيات السيدان توليدو ، ويبدأ سعرها الرسمي بعد التخفيض من 285 ألف جنيه ، بدلاً من 312 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض قدرها 27ج ألف جنيه ، والفئة الثانية والأعلى من توليدو ، أصبح سعرها بعد التخفيض 315 ألف جنيه ، بدلاً من 345 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض قدرها 30 ألف جنيه.

حادي عشر: موديل كيا

الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT ، الوكيل الحصري لعلامة كيا الكورية الجنوبية ، أعلنت تخفيض أسعار كيا سورينتو 2019 المجمعة محليًا. حيث تتوفر سورتينو الجديدة بنوعين من المحركات ، الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 172 حصانا ، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ، بينما يتكون المحرك الثاني من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصانا ، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتقدم كيا أيقونتها سورينتو الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات ، الأولى A/T F/O مزودة بمحرك 2.4 لتر وتعمل بنظام دفع ثنائي ، وخماسية المقاعد ، وسعرها الرسمي بعد التخفيض 749 ألفا و900 جنيه ، بدلاً من 770 ألف جنيه ، بنسبة قدرها 20.000 جنيه ، والفئة الثانية من سورينتو انخفضت أسعارها بقيمة 10 آلاف جنيه ، لتباع بسعر 860 ألف جنيه ، بدلاً من 870 ألف جنيه ، بينما حصلت الفئة الثالثة والأعلى من سورينتو ، المزودة بنظام دفع رباعي ، على تخفيض 10 آلاف جنيه كذلك ، ليصبح سعرها الرسمي 960 ألف جنيه ، بدلاً من 970 ألف جنيه.

ثاني عشر: موديل هيونداي

مجموعة «جي بي غبور أوتو» للسيارات ، وهي الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر ، أعلنت تخفيض أسعار سيارتها توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2019 ، حيث تم تزويد توسان FACELIFT موديل 2019 الجديدة الواردة من الاتحاد الأوروبي ، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانا عند 3600 لفة في الدقيقة ، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ، بينما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة دفع رباعي ، وهي مزودة بشاحن تيربو ، حيث تبلغ قوة محركها 175 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة ، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

ثالث عشر: موديل توسان

الوكيل يقدم توسان للسوق المصري في 10 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار ، وشمل التخفيض جميع الفئات ، لتبدأ أسعار السيارة من 445 ألف جنيه ، بدلاً من 478 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض 33 ألف جنيه ، حيث خفضت غبور الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من توسان ، بنسبة 33 ألف جنيه ، لتباع الفئة الثانية بسعر 470 ألف جنيه ، بدلاً من 503 آلاف جنيه ، والثالثة بسعر 495 ألف جنيه ، بدلاً من 528 ألف جنيه ، والفئة الرابعة تم تخفيضها بنفس النسبة ، لتباع بسعر 550 ألف جنيه ، بدلاً من 583 ألف جنيه ، والفئة الخامسة بسعر 555 ألف جنيه ، بدلا من 588 ألف جنيه.

وانخفضت فئة التيربو بمقدار 44 ألف جنيه للفئة الأولي ، لتباع بسعر 499 ألف جنيه ، بدلاً من 543 ألف جنيه ، بينما خفضت الأربع فئات الأخرى المزودة بشاحن هواء تتيربو بمقدار 43 ألف جنيه ، لتباع الفئة الثانية بسعر 570 ألف جنيه ، بدلاً من 613 ألف جنيه ، والفئة الثالثة أصبحت تباع بسعر 575 ألف جنيه ، بدلاً من 618 ألف جنيه.

أما توسان تيربو الفئة الرابعة ، فجاءت بعد التخفيض بسعر 620 ألف جنيه ، بدلاً من 663 ألف جنيه ، أما الفئة الأعلى من توسان تيربو ، فأصبحت تباع بسعر رسمي 625 ألف جنيه ، بدلاً من 668 ألف جنيه.

رابع عشر: موديل فولكس فاجن

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف ، وكلاء علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر ، تخفيضات على أسعار فئات باسات سيدان موديل 2018 ، حيث تراوحت الأسعار الجديدة بعد التخفيض ، بين 20 ألف جنيه وحتى 71 و100 جنيه.

باسات موديل 2018 ، كانت من أبرز السيارات التي طبق عليها تخفيضات في الأسواق المحلية ، وهي مقدمة في 4 فئات مختلفة التجهيزات، جميعها مزود بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 122 حصانا ، وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وبعد ظل الأسعار الجديدة ، أصبح سعر الفئة القياسية A/T TrendLine من السيارة 460 ألف جنيه ، بدلًا من 480 ألف جنيه ، بانخفاض قدره 20 ألف جنيه ، والفئة الثانية A/T Trend Plus ، أصبحت بعد التخفيض 469 ألفا و900 جنيه ، بدلًا من 540 ألف جنيه ، وكذلك انخفض سعر الفئة الثالثة A/T Panorama المزودة بسقف بانورامي في يناير 2019. بقيمة 50 ألفا و100 جنيه ، ليصبح سعرها 489 ألفا و900 جنيه ، بدلًا من 540 ألف جنيه في ديسمبر 2018 ، بينما فقدت الفئة الرابعة A/T Comfort line الكاملة من فولكس فاجن باسات ، 50 ألفا و100 جنيه من سعرها السابق ، لتباع في يناير بـ534 ألفا و900 جنيه ، وكان سعرها قبل الإعفاء الجمركي 585 ألف جنيه.

خامس عشر: موديل بورش

أعلنت شركة SMG الهندسية للسيارات ، وكلاء علامة بورش الألمانية في مصر ، قائمة أسعار سيارات بورش ، وذلك بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية ، فوفقا للقائمة السعرية الجديدة التي نشرها وكيل العلامة الألمانية ، تراوح معدل الخفض بين 25.700 دولار (460 ألف جنيه) ، ووصلت إلى 121.700دولار (مليونين و170 ألف جنيه).

الجدول التالي يوضح أسعار سيارات بورش بعد التخفيضات الأخيرة ، وهي كما يلي:

سادس عشر: موديل أودي

شركة كيان إيجيبت وكيل علامة أودي الألمانية في مصر ، أعلنت تحريك أسعار الطرازات المتاحة في السوق المحلي موديل 2019 ، وذلك بنسب تتراوح بين 6 آلاف جنيه و 600 ألف جنيه ، حيث خفض الوكيل أسعار أودي Q2 المزودة بمحرك صغير سعة 1.0 لتر ، مزود بشاحن هواء تيربو ، بواقع 6 آلاف جنيه لكل فئة ، لتباع الأولى بسعر رسمي 525 ألف جنيه ، بدلاً من 519 ألف جنيه ، والثانية أصبح سعرها الرسمي 619 ألف جنيه ، بدلاً من 625 ألف جنيه.

وكذلك قدمت كيان تخفيضا على أودي A3 السيدان ، المزودة أيضا بمحرك سعة 1.0 لتر ، الذى وصلت إلى 10 آلاف جنيه لكل فئة ، لتبدأ أسعارها الرسمية من 510 آلاف جنيه ، بدلاً من 520 ألف جنيه ، والثانية بسعر 580 ألف جنيه ، بدلاً من 590 ألف جنيه ، وأيضا خفضت كيان أسعار أودي A4 70.000 ، المزودة بمحرك توربيني سعة 1.4 لتر ، لتباع بسعر 715 ألف جنيه ، بعد أن كانت تباع بسعر 785 ألف جنيه.

وقدم الشركة تخفيضا على الثلاث فئات المقدمة للسوق المصري من سيارتها السيدان والكوبية A5 ، والتي تبدا أسعارها الرسمية من 850 ألف جنيه ، بدلا من 920 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض قدرها 70 ألف جنيه ، وكذلك خفض الوكيل الفئة الثانية ، لتباع بسعر 990 ألف جنيه ، بعد أن كانت تباع بمليون و70 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض قدرها 80 ألف جنيه ، بينما انخفضت أسعار الفئة الكوبية من A5 ، من مليون و70 ألف جنيه ، إلى مليون و50 ألف جنيه ، بنسبة تخفيض قدرها 20 ألف جنيه ، وأيضا شهدت سيارة أودي الرياضية متعددة الاستخدامات Q7 ، المزودة بمحرك سعة 2.0 لتر مرتبط بشاحن هواء تيربو ، انخفاضا كبيرا وصل إلى 550 ألف جنيه دفعة واحدة ، وأصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض مليون و650 ألف جنيه ، بعد أن كانت تباع بـ2 مليون و200 ألف جنيه.

سابع عشر: موديل مازيراتي

شركة MTI للتجارة ، وكلاء علامة مازيراتي الإيطالية في مصر ، أعلنت أسعار سيارات مازيراتي المتاحة في السوق المحلي ، وذلك بعد قرار تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات ، حيث طالت التخفيضات سيارات العلامة الإيطالية المتاحة في السوق المصري ، وتراوحت التخفيضات بين 750 ألف وحتى مليون جنيه مصري.

ثامن عشر: موديل بنتلي

شركة MTI أوتوموتيف للتجارة ، وكلاء علامة بنتلي البريطانية الفارهة في مصر ، أعلنت تحريك أسعار الطرازات المتاحة في السوق المحلي ، وذلك بنسب تصل إلى 22% ، وذلك بعد أيام من دخول الإعفاءات الجمركية على واردات دول الاتحاد الأوروبي من السيارات حيز التنفيذ.

كشفت بنتلي في ديسمبر الماضي ، عن سيارة بنتلي كونتيننتال GT بشكل رسمي في مصر ، وذلك بأسعار تبدأ من 10 ملايين 190 ألف جنيه مصري ، وبعد تحرير السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الرسوم الجمركية ، تراجعت أسعار كونتيننتال GT بمقدار مليون و990 ألف جنيه ، وذلك بنحو 20% من قيمتها الشرائية ، وكذلك تراجعت أسعار بنتلي مولسان إلى 11 مليونا و750 ألف جنيه ، لتفقد نحو مليونين و750 ألف جنيه من قيمتها قبل الإعفاء الجمركي ، حيث كان سعرها الرسمي 14 مليونا ونصف المليون جنيه مصري ، بينما تراجعت أسعار بنتلي بنتاجيا بنحو مليوني جنيه ، ليصبح سعرها الرسمي في يناير الحالي 7 ملايين و200 ألف جنيه ، بعد أن كانت تباع في ديسمبر 2018 بـ9 ملايين و200 ألف جنيه مصري.